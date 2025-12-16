Scherma, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

La scherma assegnerà dodici titoli alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: da tempo era stato confermato il programma, con la disputa delle sei gare individuali e delle sei prove a squadre (da tempo è stata abolita la rotazione delle armi per i team event), e ora sono stati ufficializzati anche i criteri di qualificazione ai Giochi. Nello specifico parteciperanno 212 atleti (equamente distribuiti tra uomini e donne), tenendo presente che ogni Nazione può schierare massimo nove atleti per genere (ovvero una squadra da tre elementi per arma).

Per fioretto, sciabola e spada vale la stessa regola: otto squadre da tre atleti e dieci schermitori ammessi a titolo individuale. Si tratta dunque di 34 partecipanti per arma, con una quota che potrà salire a 37 in base a come gli USA distribuiranno i sei posti a cui hanno diritto in qualità di Paese ospitante e a quali saranno i due pass che verranno assegnati dalla Tripartite Commissione. Se gli States si qualificheranno sul campo, allora per quei sei posti (o parte di essi) si passerà attraverso la ricollocazione.

Come si qualificheranno le squadre di scherma alle Olimpiadi di Los Angeles 2028? Verrà preso in considerazione il ranking FIE, stilato in base ai punti ottenuti nelle competizioni disputate tra il 1° aprile 2027 e il 1° aprile 2028 (Mondiali, tappe di Coppa del Mondo, campionati continentali).

Le prime quattro Nazioni per arma staccheranno il pass per i Giochi, indipendentemente dall’area geografica di appartenenza. A seguire verrà ammessa la miglior squadra per zona (Europa, Asia/Oceania, America, Africa), ammesso che sia entro la 24ma posizione della graduatoria internazionale. Nel caso in cui non si trovasse tra le migliori 24, allora si procederà con il ripescaggio della migliore formazione del ranking non ancora ammessa.

Per i pass individuali, invece, si seguirà questo meccanismo: due posti in base al ranking FIE (aggiustato, togliendo dunque gli italiani di Nazioni qualificate con la squadra), quattro pass in base al ranking FIE su base zonale (si qualificano il migliore europeo, il migliore americano, il migliore africano, il migliore asiatico/oceanico), quattro pass in base a tornei di qualificazione zonali (uno in Europa, uno in America, uno in Africa, uno in Asia/Oceania).

COME CI SI QUALIFICA ALLE OLIMPIADI DI LOS ANGELES 2028 NELLA SCHERMA?

SQUADRE: le migliori quattro del ranking FIE, stilato in base ai risultati conseguiti tra il 1° aprile 2027 e il 1° aprile 2028, indipendentemente dall’area geografica di appartenenza. La miglior squadra per Continente tra il quinto e il 24mo posto del ranking FIE, se è fuori dalle migliori 24 si procede con il ripescaggio della migliore formazione del ranking non ancora ammessa.

INDIVIDUALI: due posti in base al ranking FIE (aggiustato, togliendo dunque gli italiani di Nazioni qualificate con la squadra), quattro pass in base al ranking FIE su base zonale (si qualificano il migliore europeo, il migliore americano, il migliore africano, il migliore asiatico/oceanico), quattro pass in base a tornei di qualificazione zonali (uno in Europa, uno in America, uno in Africa, uno in Asia/Oceania).

Il percorso di qualificazione sarà il medesimo per ogni arma.