Scherma, gli spadisti azzurri si fermano nei quarti a Vancouver. Vince la Svizzera

Si conclude con un settimo posto l’esordio degli spadisti azzurri nelle prove a squadre di Coppa del Mondo. Nella prima tappa del circuito continentale a Vancouver, il quartetto composto da Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Matteo Galassi ed Enrico Piatti ha visto fermare la propria corsa nei quarti di finale, non riuscendo a spingersi così in zona podio.

La vittoria è andata alla Svizzera, che ha battuto la Francia in una finale emozionante e chiusa all’ultima stoccata per 43-42. In semifinale gli svizzeri avevano sconfitto Taipei Chinese, grande sorpresa della giornata, con il punteggio di 45-32; mentre i francesi avevano regolato l’Ungheria per 45-35. Proprio i magiari si sono presi il terzo posto, superando nettamente gli asiatici per 45-18.

Il quartetto azzurro è andato a sbattere contro la Francia in un quarto di finale gestito abbastanza tranquillamente dai transalpini, che si sono imposti per 45-29. In precedenza l’Italia aveva battuto nei sedicesimi di finale la Russia (selezione atleti indipendenti) per 45-36 e poi negli ottavi la Germania per 45-33.

Dopo la sconfitta nei quarti, per gli azzurri si era aperto il tabellone dei piazzamenti. L’Italia è stata prima sconfitta da Israele per 45-40 e poi ha superato Hong Kong con il punteggio di 45-34, cogliendo così la settima posizione.