Scherma: Giulio Lombardi sul podio in Coppa del Mondo! Macchi in top 5 a Fukuoka

Arriva una buona notizia da Fukuoka, città del Giappone che ospita questo fine settimana la tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di scherma, specialità fioretto maschile. Al termine di una lunga giornata infatti Giulio Lombardi ha ottenuto un ottimo terzo posto, mentre Filippo Macchi si è fermato in quinta piazza.

Si tratta del coronamento di un ottimo percorso cominciato già dal venerdì, dove il nostro portacolori ha strappato il pass per il tabellone principale da numero uno. La cavalcata dell’azzurro è cominciata battendo per 15-12 il rappresentante del Singapore Robson, per poi firmare una vittoria d’autorità contro il francese Pauty per 15-14.

Più netto il risultato agli ottavi, in cui il toscano ha regolato il padrone di casa Nagano per 15-5, preludio della cruciale sfida ai quarti, chiusa con la vittoria ai danni dello statunitense Nick Itkin, battuto per 15-11, mettendo così in cassaforte il gradino più basso del podio. Poi, in semifinale, Lombardi ha dovuto cedere il passo al neutrale Borochachev per 15-7, il quale si è poi arreso l’ultimo atto contro il detentore del titolo iridato Ryan Choi (Hong Kong).

Macchi dal canto suo ha invece prima arginato il connazionale Di Tommaso (15-10), successivamente il tedesco Klein per 15-13 e il britannico Sosnov per 15-9. Lo stop è arrivato ai quarti, complice la sconfitta con l’americano Alexander Massialas per 15-9.

Da segnalare poi la diciassettesima moneta di Tommaso Marini, la ventiseiesima di Edoardo Luperi, la trentesima di Lorenzo Nista, la trentaseiesima di Alessio Foconi, la quarantacinquesima di Tommaso Martini, la cinquantesima di Giuseppe Franzoni, la cinquantatreesima di Davide Filippi, la cinquantaquattresima di Damiano Di Veroli e la sessantesima di Alessio Di Tommaso.

Domani, domenica 7 dicembre, si disputerà la prova a squadre con il team composto da Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Davide Filippi.