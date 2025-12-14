Scandicci sul tetto del mondo! Che impresa con Conegliano, Antropova dilagante

Scandicci ha vinto il Mondiale per Club di volley femminile! Scandicci è Campione del Mondo! Scandicci ha conquistato il prestigioso trofeo per la prima volta nella storia, al suo debutto assoluto nella manifestazione. La compagine toscana ha detronizzato Conegliano, che aveva trionfato lo scorso anno in Cina e che inseguiva il quarto sigillo della propria storia. La Savino Del Bene ha firmato una vera e propria impresa a San Paolo, sconfiggendo la grande favorita della vigilia in quella che era la rivincita dell’atto conclusivo dell’ultima Champions League dominato dalle Pantere.

Le ragazze di coach Marco Gaspari hanno conquistato il terzo trofeo internazionale della prima storia dopo la Challenge Cup 2022 e la CEV Cup 2023, mentre il sestetto di coach Daniele Santarelli è incappato nella seconda sconfitta stagionale dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro Milano. Le rosablù si sono rese protagoniste di una grandiosa rimonta nel primo set, hanno dettato legge nel secondo parziale, hanno subito il rientro della corazzata venera nella terza frazione e hanno poi operato lo strappo nella parte centrale del quarto set, riuscendo successivamente a spuntarla in un tiratissimo braccio di ferro.

L’opposto Ekaterina Antropova ha fatto la differenza mettendo a segno 25 punti (3 muri, 3 ace), si sono esaltate anche la schiacciatrice Avery Skinner (18 punti) e la centrale Linda Nwakalor (14 punti, 5 muri). Eccellente prova del martello Caterina Bosetti (7 punti, suo l’ultimo) e della centrale Camilla Weitzel (7) sotto la regia di Maja Ognjenovic (5). A Conegliano non sono bastate la bomber Isabelle Haak (20 punti), le schiacciatrici Gabi (19) e Zhu Ting (13), 12 punti per la centrale Marina Lubian affiancata da Cristina Chirichella (6).

CRONACA CONEGLIANO-SCANDICCI

Dopo un avvio di partita molto equilibrato (7-7), Conegliano allunga in maniera perentoria con la parallela di Haak e due ace di Lubian, intervallati dall’errore di Antropova dalla seconda linea. Le Pantere si issano sul +4 (11-7), conservano il vantaggio e poi un grande muro di Lubian sancisce il 18-13. L’errore offensivo di Skinner permette alla corazzata veneta di issarsi sul 19-13, ma Scandicci inventa una bella rimonta con i colpi di Antropova e Skinner (20-18).

Gabi si scatena e regala quattro set-point alle Pantere (24-20), ma sul servizio di Antropova la situazione si ribalta: due ace di Antropova, primo tempo di Lubian e muro di Weitzel per il 24-25. Gabi cancella quel set-point e il successivo procurato da Antropova (26-26), Zhu Ting annulla quella assicurato da Ognjenovic, Haak replica a Skinner (28-28), poi Nwakalor è implacabile in primo e Zhu Ting sbaglia per la gioia di Scandicci.

Scandicci parte a spron battuta nella seconda frazione con Antropova e Weitzel (5-1), ma Conegliano non demorde e prova a rimanere a contatto con l’ace di Chirichella (7-10). I muri di Weitzel e Ognjenovic rilanciano le toscane (12-8), che poi allungano con il mani-out di Bosetti e la slash di Weitzel (14-9) e mettono un altro punto esclamativo con i due vincenti consecutivi di Bosetti (19-14). La Savino Del Bene riesce ad amministrare bene la situazione, Conegliano stenta a carburare e Skinner chiude i conti.

Due mani-out di Skinner permettono a Scandicci di volare sul +2 (8-6) nel terzo parziale, la parallela di Antropova e il muro di Nwakalor valgono il 10-8. Nel momento più difficile, Conegliano lancia la controffensiva: primo tempo di Lubian, errore di Nwakalor, due vincenti di Haak, stoccata e ace di Lubian per il 14-11. Le Pantere allungano con due vincenti di Gabi (19-14), si rianimano e riescono a trascinare la contesa al quarto set.

Il quarto set viaggia sul filo dell’equilibrio (10-10), poi Scandicci prende il largo: mani-out di Antropova, muro di Nwakalor, invasione di Conegliano, diagonale e muro di Antropova per il 15-10. Conegliano deve inseguire da lontano (15-19), ma le Campionesse del Mondo sanno come rimontare in queste situazioni: diagonale di Haak, ace di Chirichella, mani-out e vincente di Gabi, diagonale di Zhu Ting e pareggio a quota 21. Si lotta punto su punto e si arriva sul 23-23, Antropova regala il primo match-point a Scandicci e Bosetti mette a terra il pallone che consegna il titolo iridato alla Savino Del Bene.