Scandicci si imballa con Le Cannet, poi emergono Skinner e Antropova: vittoria in Champions League

Scandicci ha sudato più del previsto sul campo del Volero Le Cannet, ma sulla lunga distanza è riuscita a spuntarla e a conquistare la seconda vittoria consecutiva nella Champions League di volley femminile. Dopo il successo ottenuto settimana scorsa contro le rumene dell’Alba Blaj, le ragazze di coach Marco Gaspari hanno sconfitto la formazione francese per 3-1 (25-11; 20-25; 25-23; 25-17) dopo 87 minuti di gioco e si sono così portate in testa alla classifica generale del gruppo A con due successi (sei punti), alla pari con il VakifBank di coach Giovanni Guidetti.

Soltanto le prime classificate dei cinque gironi accederanno direttamente ai quarti di finale, mentre le seconde e la miglior terza disputeranno i playoff. Lo scontro diretto con le turche, che si disputerà dopo le festività natalizie, avrà un peso specifico importante nella lotta per il primato nel raggruppamento. La seconda forza della Serie A1 dovrà però riflettere sui troppi cali di tensione accusati in questo confronto, alla vigilia della partenza per San Paolo (Brasile): martedì 9 dicembre le vice campionesse d’Europa incominceranno l’avventura nel Mondiale per Club.

Scandicci ha dominato il primo set in lungo e largo, ma nel secondo parziale ha subito il rientro delle padrone di casa. Terza frazione lottata punto a punto fino al 23-23, poi Antropova si è resa protagonista di una grande staffilata e Popova ha sbagliato nello scambio successivo. Sul 2-1 la Savino Del Bene si è un po’ distesa, ha alzato il ritmo e ha chiuso i conti con disinvoltura, dopo aver sudato per la parte centrale di una partita che sulla carta doveva essere un po’ più semplice.

A trascinare la formazione di coach Marco Gaspari è stata la scatenata schiacciatrice Avery Skinner (23 punti, 2 muri, 2 ace, 59% in attacco), in doppia cifra anche l’opposto Ekaterina Antropova (15 punti, 44% in fase offensiva), l’altro martello Sarah Franklin (13, 4 ace, 2 muri) e la centrale Emma Graziani (10 punti, 2 muri). Tra le fila del Le Cannet, allenato da Marco Fenoglio, hanno fatto la differenza Alina Popova (16), Vangeliya Rachkovska (12) e Liubou Svetnik (12).