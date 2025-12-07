Coppa del Mondo
Scalata poderosa di Alex Vinatzer nella World Cup Starting List di gigante: pettorale migliorato già dalla prossima gara!
Il secondo posto nel gigante maschile di Beaver Creek, negli Stati Uniti, oltre ad aver portato Alex Vinatzer in nona posizione nella graduatoria generale ed in quarta nella classifica di specialità, ha anche consentito all’azzurro di scalare la World Cup Starting List della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino.
Nel prossimo gigante maschile della stagione, infatti, Alex Vinatzer avrà in dote un pettorale tra l’8 ed il 15: l’azzurro fa il suo ingresso nel secondo gruppo di merito grazie agli 80 punti odierni, che lo proiettano al 13° posto della WCSL di specialità.
Luca De Aliprandini scivola al 16° posto e sarebbe fuori dal secondo gruppo, ma tra gli atleti che lo precedono c’è anche il norvegese Alexander Steen Olsen, out per un problema al ginocchio, quindi l’azzurro dovrebbe partire tra i primi 15 nella prossima gara. Tra i 30 anche Giovanni Borsotti.
WORLD CUP STARTING LIST GIGANTE MASCHILE
1 512269 ODERMATT Marco SUI 100 – 100 630 189 200 641
2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 36 80 60 486 146 176 516
3 512182 MEILLARD Loic SUI 18 13 29 494 148 60 406
4 54027 BRENNSTEINER Stefan AUT 50 100 50 284 85 200 399
5 511638 TUMLER Thomas SUI 15 29 18 378 113 62 327
6 422729 PINHEIRO BRAAT. BRA – 26 45 359 108 71 322
7 561244 KRANJEC Zan SLO 29 40 7 301 90 76 287
8 54320 SCHWARZ Marco AUT 80 50 9 206 62 139 283
9 380335 ZUBCIC Filip CRO 16 60 – 282 85 76 273
10 422732 McGRATH Atle Lie NOR 60 – 36 220 66 96 250
11 422766 STEEN OLSEN Alexander NOR – – – 346 104 – 242
12 194935 FAVROT Thibaut FRA 45 9 32 202 61 86 227
13 6293171 VINATZER Alex ITA 32 45 80 98 29 157 226
14 6532084 RADAMUS River USA 10 16 40 212 64 66 214
15 422507 HAUGAN Timon NOR 22 – 14 248 74 36 210
16 990116 DE ALIPRANDINI Luca ITA 9 5 – 266 80 14 200
17 54445 HAASER Raphael AUT 40 6 3 194 58 49 185
18 6190628 ANGUENOT Leo FRA – 36 13 181 54 49 176
19 54359 FEURSTEIN Patrick AUT – 14 – 205 62 14 157
20 60261 MAES Sam BEL 11 36 22 121 36 69 154
21 20398 VERDU Joan AND 22 15 – 153 46 37 144
22 202883 GRAMMEL Anton GER 24 12 – 129 39 36 126
23 511983 AERNI Luca SUI 1 12 20 120 36 33 117
24 194364 PINTURAULT Alexis FRA 13 22 24 48 14 59 93
25 511852 CAVIEZEL Gino SUI – – – 129 39 – 90
26 202597 SCHMID Alexander GER 4 26 – 53 16 30 67
27 202829 GRATZ Fabian GER 14 20 – 43 13 34 64
28 6191539 VITALE Flavio FRA 26 – 10 20 6 36 50
29 54628 FEURSTEIN Lukas AUT – – 26 32 10 26 48
30 990048 BORSOTTI Giovanni ITA 7 2 11 35 11 20 44