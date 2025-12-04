Scacchi: Moroni raggiunge il duo di testa ai Campionati Italiani 2025

Ancora più vicina alle fasi decisive la triade di tornei che si lega ai Campionati Italiani di scacchi, e le emozioni sono davvero tante. Andiamo però a vederle in modo celere, poiché da raccontare c’è davvero molto.

Quel molto riguarda anche le patte. Mediamente rapida la Garcia Palermo-Favaloro, con il secondo che però manca una vittoria che pareva a portata di mano, o quantomeno nelle vicinanze. Da queste 31 mosse si passa alle ben 96 di Bettalli-Paduano, con i due che fondamentalmente vanno avanti finché non rimangono solo i Re sulla scacchiera. In mezzo c’è la calma piatta delle 38 mosse della Lumachi-Sabino Brunello.

Chi colpisce, e fa sì che ora i leader siano tre, è Luca Moroni, che riesce a costringere Edoardo Di Benedetto a un errore fatale alla 58a mossa in quello che era un finale patto, ma con un pedone in meno e sul quale c’era dell’attenzione da porre. Bravo a quel punto il Grande Maestro di Desio, di tecnica, a portarsi a casa il punto intero dopo 75 mosse. Vince anche Alberto Barp, che piega la resistenza di Valerio Carnicelli già in pieno mediogioco anche se quest’ultimo resiste quasi cocciutamente fino alla 48a mossa, ma con due pedoni in meno c’è l’abbandono alla 48a.

Al femminile un’unica patta, quella tra Lara Scagliarini ed Elisa Cassi, frutto in parte della non assoluta precisione delle due nel mediogioco e in parte di un finale condotto benissimo dalle due parti in causa. Continua a guidare Marina Brunello, ma con Greta Viti è saliscendi: prima costruisce un bel vantaggio a partire da una minima imperfezione, poi il finale è abbastanza caotico, ma la vede prevalere. E continua a vincere anche la co-leader Olga Zimina, che con il Nero sfrutta un errore enorme di Valeria Martinelli alla 17a mossa (finisce in 27 con matto molto vicino).

Dopo una partita ricca di momenti favorevoli all’una e all’altra, Kamilla Rubinshtein si prende la vittoria perché Enrica Zito, molto semplicemente, le permette di prendersi praticamente gratis un Alfiere in un finale non banale. Infine Giulia Sala finisce dritta dentro un rapido attacco con scacco matto in arrivo in poche mosse da parte di Camelia Ciobanu (si chiude tutto in 30 tratti).

Capitolo Under 20: c’è una partita che nei fatti non si gioca, con Pasquale Romagno che vince praticamente a forfait con Joshuaede Cappelletto per malattia di questi, anche se potrebbe presentarsi per il prossimo turno. Di sicuro c’è che Leonardo Vincenti sfodera contro Luca Giordani un attacco contro l’arrocco del Re bianco che, aiutato da una distrazione enorme da parte proprio di Giordani in pieno zeitnot (ristrettezze di tempo), finisce in un matto in tre che gli esteti degli scacchi possono ben apprezzare.

Assieme a lui in vetta c’è Niccolò Casadio, che s’impone dopo 34 mosse e una qualità netta in più contro Leo Titze, mai in grado di reggere la pressione esercitata dal suo avversario fin dall’apertura. Nicolas Perossa, invece, contro Lorenzo Fava gioca una gran partita con il Nero e fa cadere il suo avversario in una rete di matto che porta all’abbandono in 30 mosse, una prima che il destino si compia in modo definitivo.

ASSOLUTO

7° turno

Garcia Palermo-Favaloro 0,5-0,5

Lumachi-S. Brunello 0,5-0,5

Di Benedetto-Moroni 0-1

Bettalli-Paduano 0,5-0,5

Barp-Carnicelli 1-0

Riposa Cinà

Classifica

1 S. Brunello, Moroni, Bettalli 4,5

4 Barp, Favaloro, Carnicelli 3,5

7 Garcia Palermo, Lumachi 3

9 Di Benedetto 2,5

10 Cinà 1,5

11 Paduano 1

8° turno

Favaloro-Carnicelli

Paduano-Cinà

Moroni-Bettalli

S. Brunello-Di Benedetto

Garcia Palermo-Lumachi

Riposa Barp

FEMMINILE

5° turno

Rubinshtein-Zito 1-0

Martinelli-Zimina 0-1

M. Brunello-Viti 1-0

Ciobanu-Sala 1-0

Scagliarini-Cassi 0,5-0,5

Classifica

1 M. Brunello, Zimina 4,5

3 Rubinshtein, Ciobanu 3

5 Martinelli 2,5

6 Cassi, Scagliarini, Viti 2

9 Sala 1

10 Zito 0,5

6° turno

Zito-Cassi

Sala-Scagliarini

Viti-Ciobanu

Zimina-M. Brunello

Rubinshtein-Martinelli

UNDER 20

5° turno

Romagno-Cappelletto 1-0*

Giordani-Vincenti 0-1

Hercegovac-Urbani 0,5-0,5

Casadio-Titze 1-0

Fava-Perossa 0-1

*Cappelletto non si è presentato per malattia

Classifica

1 Casadio, Vincenti 3,5

3 Urbani, Fava 3

5 Romagno, Perossa, Cappelletto 2,5

8 Hercegovac 2

9 Titze 1,5

10 Giordani 1

6° turno

Cappelletto-Perossa

Titze-Fava

Urbani-Casadio

Vincenti-Hercegovac

Romagno-Giordani