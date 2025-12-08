Sara Errani: “Volevo ritirarmi dopo l’oro olimpico, ma adesso è difficile smettere…”

Dodici anni dopo la prima volta, Sara Errani è tornata a ‘Che Tempo Che Fa’ nel ruolo di ospite. A differenza del 2013, quando fu invitata in coppia con Roberta Vinci in seguito agli eccellenti risultati ottenuti in quel magico biennio, ieri sera la tennista romagnola è stata intervistata insieme a Jasmine Paolini da Fabio Fazio nella trasmissione visibile su NOVE e discovery+.

“Per il tennis italiano è un momento incredibile, sia al femminile che al maschile. Quando sono venuta qui 12 o 13 anni fa era diverso e oggi anche il settore maschile sta andando benino…“, ha dichiarato la campionessa olimpica in carica di doppio a proposito del recente boom del movimento azzurro testimoniato dalla tripletta in Coppa Davis e dalla doppietta in BJK Cup.

“Siamo ancora qua a giocare, avevo detto che avrei firmato di smettere se avessi vinto una medaglia ma stiamo andando talmente bene che è difficile smettere“, ha ammesso Errani in attesa di affrontare una nuova stagione all’età di 38 anni (ne compirà 39 il 29 aprile del 2026). La nativa di Bologna ha poi analizzato i successi in doppio con Paolini: “Sicuramente giocare a Roma dove avevo vinto in passato con Roberta è sempre qualcosa di speciale. Poi ci sono dei tornei in cui le condizioni ci aiutano come Doha, Roma e Pechino“.

Sara si appresta inoltre a cominciare una nuova avventura nel 2026, entrando in pianta stabile nel team di Jasmine per darle una mano dal punto di vista tattico. “Io avrò due persone quest’anno: Danilo Pizzorno e lei che farà la parte tattica che è di un altro livello“, ha annunciato la toscana numero 8 del ranking WTA in singolare.