“Sarà difficile che Alcaraz vinca uno Slam nel 2026”, il parere di uno storico doppista australiano

Continua a tenere banco la separazione tra Carlos Alcaraz ed il suo tecnico storico Juan Carlos Ferrero: ad intervenire in merito è l’ex doppista australiano Todd Woodbridge, vincitore di 22 tornei del Grand Slam, secondo il quale a beneficiare dalla fine di questa collaborazione sarà l’azzurro Jannik Sinner.

Woodbridge all’account Instagram degli Australian Open, ha affermato: “Penso che sarà difficile per Carlos vincere uno Slam l’anno prossimo. Sappiamo che ne è capace, ma questo cambiamento mi sconcerta, in questa fase della sua carriera. Stiamo parlando di una delle migliori coppie giocatore-allenatore della storia“.

La separazione è arrivata dopo 7 anni di collaborazione, ma l’assenza di Ferrero si farà sentire: “Quando Juan Carlos non era al suo fianco negli ultimi anni, Carlos non giocava altrettanto bene. Lo si vedeva guardare verso le tribune, più insicuro. Gli ci vorranno mesi per abituarsi a questa situazione“.

Sinner potrà approfittare della situazione e vincere ancora gli Australian Open: “Considerato questo cambiamento, penso che Jannik avrà un vantaggio e realizzerà la tripletta a Melbourne. Carlos impiegherà mesi ad abituarsi a questa nuova situazione“.