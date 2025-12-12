Sara Allemand debutta in Coppa del Mondo, brutta caduta nella discesa di St. Moritz: cos’è successo all’azzurra

Sara Allemand ha fatto il proprio esordio in Coppa del Mondo, prendendo parte per la prima volta in carriera a un evento del massimo circuito internazionale itinerante di sci alpino. La 25enne, che nella passata stagione era salita sul podio in Coppa Europa in tre occasioni, si è presentata al cancelletto di partenza per disputare la discesa libera di St. Moritz, indossando il pettorale numero 49.

L’azzurra ha disputato una buona prima parte di gara, ma ha commesso una sbavatura sull’ultimo salto, si è leggermente sbilanciata, si è accovacciata, è andata a sbattere contro una porta, è caduta e ha picchiato il fianco sinistro sul manto nevoso, giungendo al traguardo. La sciatrice è poi andata a sbattere a bassa velocità contro i materassini di protezione e si è prontamente rialzata.

Non sembrano esserci particolari conseguenze dal punto di vista fisico per Sara Allemand, che è stata ripresa mentre si metteva un po’ di ghiaccio sulla parte sinistra del volto per lenire il dolore derivante dall’impatto. Per la cronaca il traguardo è stato tagliando, ma la porta dove è nato l’incidente è stata superata in maniera irregolare e dunque la nostra portacolori è stata squalificata. La gara è stata vinta dalla 41enne statunitense Lindsey Vonn davanti alle austriache Magdalena Egger e Mirjam Puchner, quarto posto per Sofia Goggia.