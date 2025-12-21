Salto con gli sci, si ferma la striscia vincente di Domen Prevc. In gara-2 a Engelberg trionfa Kobayashi

Ryoyu Kobayashi piazza la zampata del fuoriclasse e vince in rimonta gara-2 sul trampolino grande HS140 di Engelberg, che ha ospitato questo weekend la sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci. Secondo successo stagionale per il giapponese, che archivia così la vittoria n.37 della carriera a livello individuale nel circuito maggiore ed interrompe il filotto di Domen Prevc.

Il 26enne sloveno era reduce infatti da una sequenza di cinque affermazioni consecutive, che si è esaurita proprio alla vigilia della Tournée dei Quattro Trampolini con un secondo posto alle spalle di Kobayashi. Il “Concorde di Hachimantai” è tornato infatti a volare, facendo la differenza nella seconda serie con un salto clamoroso che gli ha consentito di guadagnare ben quattro posizioni.

Ryoyu, quinto a metà gara con un distacco di 4.1 punti dai due leader (Prevc e Raimund), ha trionfato sul Large Hill svizzero con un margine di 3.6 punti su un Domen Prevc comunque ottimo secondo e sempre saldamente al comando della classifica generale di Coppa del Mondo (+199 su Kobayashi). Terza piazza a -6.2 dalla vetta per il tedesco Felix Hoffmann, che ha recuperato dal sesto posto della prima serie confermandosi sul podio per il secondo giorno di fila a Engelberg.

La tappa elvetica si è rivelata oltremodo indigesta per la squadra italiana, rimasta fuori dalla zona punti anche nella seconda gara del fine settimana. In questo caso addirittura nessun azzurro ha superato lo scoglio della qualificazione, con Giovanni Bresadola solo 57° e Alex Insam assente dopo la squalifica di gara-1.