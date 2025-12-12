Salto con gli sci, Maruyama batte Prevc in gara-1 a Klingenthal. Sieff rientra tra le prime 20

Nozomi Maruyama torna a vincere dopo la tripletta di inizio stagione e si impone in gara-1 sul trampolino grande HS140 di Klingenthal, sede della quarta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Quarto successo in carriera per la 27enne giapponese, che consolida la sua leadership in classifica generale grazie al sesto podio su sette competizioni disputate (con una quarta piazza come peggior risultato).

Maruyama ha avuto il merito di andare in testa nella prima serie sul Large Hill tedesco, effettuando poi un secondo salto molto solido e resistendo per un solo punto all’attacco della formidabile slovena Nika Prevc, detentrice della Sfera di Cristallo. Podio completato in terza posizione dall’austriaca Lisa Eder a 8.6 punti dalla vetta, precedendo la leggenda nipponica Sara Takanashi e la canadese Abigail Strate.

Giornata positiva in casa Italia per Annika Sieff, che si riscatta dopo il passo falso di gara-2 a Wisla firmando addirittura il 9° punteggio in qualificazione e poi chiudendo la gara in 19ma piazza. Eliminate nella prima serie ed esclusa quindi dalla zona punti le altre due azzurre, con una discreta Martina Zanitzer 33ma e Jessica Malsiner 38ma.