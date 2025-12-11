Salto con gli sci, l’ostica Klingenthal riaccoglie le donne. Serve sangue freddo per emergere in Sassonia

La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci rimane nell’Europa centrale, preparandosi a vivere una delle proprie tappe più ostiche in assoluto. Nei giorni del 12-13 dicembre si gareggerà difatti a Klingenthal, in Germania, dove il maltempo è sovente un fattore e dove l’incidenza del vento non va mai sottovalutata o presa sottogamba.

Va sottolineato come queste date avrebbero dovuto vedere il massimo circuito impegnato a Lake Placid, negli Stati Uniti. Tuttavia, durante l’estate, è emersa la necessità di effettuare interventi improrogabili sul trampolino grande della località americana. La Fis ha prontamente trovato un’alternativa, chiamando in azione il borgo della Sassonia.

Sarà solamente la terza volta che le donne si cimenteranno a Klingenthal, come detto contesto particolarmente difficile da affrontare. Peraltro, le gare su trampolino grande sono diventate consuetudinarie solo in tempi recenti e l’impianto sassone non viene affrontato dal relativamente lontano 2021.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°5

Borgo: Klingenthal (Germania)

Struttura: Vogtland Arena (HS140)

Competizioni ospitate: 3

Prima gara: 14 dicembre 2019

Ultima gara: 11 dicembre 2021

ESITO DELLE TRE GARE DISPUTATE NEL PASSATO

14 DICEMBRE 2019

1. KREUZER Chiara (AUT)

2. KLINEC Ema (SLO)

3. SCHMID Katharina (GER)

4. TAKANASHI Sara (JPN)

5. LUNDBY Maren (NOR)

6. IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

7. SEYFARTH Juliane (GER)

8. ITO Yuki (JPN)

9. SHPYNËVA Anna (RUS)

10. OPSETH Silje (NOR)

10 DICEMBRE 2021

1. KRAMER Marita (AUT)

2. OPSETH Silje (NOR)

3. BOGATAJ Ursa (SLO)

4. VODAN Nika (SLO)

5. TAKANASHI Sara (JPN)

6. IWABUCHI Kaori (JPN)

7. SCHMID Katharina (GER)

8. IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

9. PINKELNIG Eva (AUT)

10. ROGELJ Spela (SLO)

11 DICEMBRE 2021

1. KRAMER Marita (AUT)

2. OPSETH Silje (NOR)

3. SCHMID Katharina (GER)

4. TAKANASHI Sara (JPN)

5. BOGATAJ Ursa (SLO)

6. IRASCHKO-STOLZ Daniela (AUT)

7. KLINEC Ema (SLO)

8. VODAN Nika (SLO)

9. ROGELJ Spela (SLO)

10. SETO Yuka (JPN)

PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’

MALSINER Lara

Gare disputate: 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 32a l’11 dicembre 2021