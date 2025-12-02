Salto con gli sci, le donne tornano a Wisła dopo 3 anni. Stavolta non sarà gara ibrida!

La terza tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si disputerà giovedì 4 e domenica 5 dicembre a Wisła (Polonia), contesto in cui le ragazze volanti fanno il proprio ritorno dopo tre anni d’assenza. Interessante notare come si sia deciso di spalmare il programma su ben quattro giorni, per dare la massima visibilità al settore rosa.

In effetti, è già una notizia vedere gare del circuito maggiore riservate al “Gentil sesso” tenersi in Polonia. Da queste parti, l’interesse per il settore maschile è massimo, senza tuttavia essere controbilanciato dalla medesima popolarità per l’altra metà del cielo. Almeno sino a oggi.

In verità, ai polacchi sarebbe sufficiente avere una donna capace di ottenere risultati di grido in serie. Se essa si palesasse, allora si potrebbe scommettere sul fatto che anche il salto con gli sci femminile diventi seguitissimo. Serve solo l’atleta giusta, la scintilla in grado di far detonare la passione latente del pubblico.

SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°3

Luogo: Wisła (Polonia)

Impianto: Skocznia Narciarska im. Adama Małysza (HS140)

Competizioni ospitate: 2

Prima gara: 5 novembre 2022

Ultima gara: 6 novembre 2022

ESITO GARA 5/11/2022

1. OPSETH Silje (NOR)

2. KRAMER Marita (AUT)

3. PINKELNIG Eva (AUT)

4. WESTMAN Frida (SWE)

5. STRØM Anna Odine (NOR)

6. TAKANASHI Sara (JPN)

7. VODAN Nika (SLO)

8. KLINEC Ema (SLO)

9. RAUTIONAHO Jenny (FIN)

10. BJØRSETH Thea Min-Yan (NOR)

30. MALSINER Jessica (ITA)

31. MALSINER Lara (ITA)

ESITO GARA 6/11/2022

1. PINKELNIG Eva (AUT)

2. SCHMID Katharina (GER)

3. WESTMAN Frida (SWE)

4. VODAN Nika (SLO)

5. TAKANASHI Sara (JPN)

6. KRAMER Marita (AUT)

7. OPSETH Silje (NOR)

8. ITO Yuki (JPN)

9. MIYAJIMA Ringo (JPN)

10. PAGNIER Josephine (FRA)

30. MALSINER Lara (ITA)

37. MALSINER Jessica (ITA)