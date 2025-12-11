Salto con gli sci, la famiglia Prevc e il crisantemo dorato a 16 petali i temi forti della tappa di Klingenthal

La Coppa del Mondo di salto con gli sci riparte da Klingenthal nel segno della famiglia Prevc. Non potrebbe essere altrimenti dopo quanto accaduto a Wisla settimana scorsa. In campo maschile, Domen ha realizzato un abbacinante doppietta che gli ha conferito il pettorale giallo. Nel settore femminile, la sorella Nika ha raggiunto l’ormai ritirato primogenito Peter quale rappresentante della Slovenia con più successi nel massimo circuito tenendo in considerazione ambedue i sessi.

Se i protagonisti del fine settimana andato in archivio condividono i geni (a proposito, complimenti a papà Dare e mamma Julijana), gli antagonisti principali dei saltatori di Dolenja Vas hanno in comune il passaporto, quello sul quale capeggia il crisantemo dorato a 16 petali, emblema dell’Imperatore del Giappone. Si parla, ovviamente, di Ryoyu Kobayashi e Nozomi Maruyama.

Il Concorde di Hachimantai è in crescita, viceversa la ventisettenne di Nagano ha scricchiolato in terra polacca dopo aver sbaragliato la concorrenza fra Lillehammer e Falun. L’impianto edificato in Sassonia potrà fornire risposte in merito soprattutto nel settore femminile dove, francamente, l’impressione è che Nika Prevc sia pronta a restaurare il dominio assoluto istituito nella seconda metà del 2024-25. Sensazione, oppure previsione? Sabato e domenica la risposta.

Fra chi deve dare risposte, ci sono soprattutto gli uomini austriaci e le donne tedesche. I primi sono reduci da un weekend deficitario per i loro standard (qualcuno afferma che si stiano volutamente nascondendo in vista della Tournée), le secondo gareggeranno in casa e sinora sono mancate all’appello dei quartieri nobili delle classifiche.

Per quanto concerne l’Italia, si vedrà quali responsi fornirà la tappa della Sassonia. In linea teorica, il trampolino si addice un po’ a tutti gli azzurri, dotati o meno di cromosoma Y. Cionondimeno, Yogi Berra insegnava come “fra la teoria e la pratica, in teoria non c’è differenza. In pratica sì”. Dunque, alla Vogtland Arena il compito di emettere un responso, che riaggiornerà i temi in vista di Engelberg.