Salto con gli sci, Klingenthal è contesto complicato. Chi risolverà il rebus-vento in questo 2025?

Il weekend del 13-14 dicembre vedrà la Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci impegnata sul trampolino di Klingenthal, in Germania. Inizialmente, questa tappa era stata assegnata a Lake Placid, ma la necessità di effettuare interventi di manutenzione straordinaria sul Large Hill statunitense ha comportato l’obbligo di trovare un’alternativa.

Si è optato per il complicato contesto della località della Sassonia, situata al confine con la Repubblica Ceca. Complicato, perchè qui il vento è sovente fastidioso e sostenuto. Si parla, però, di un impianto all’avanguardia, sia dal punto di vista tecnologico che del profilo. Edificata all’inizio del XXI secolo, la struttura è una delle prime della nuova generazione.

Il comitato organizzatore è peraltro estremamente volenteroso, essendo sempre pronto a recuperare appuntamenti che non possono essere disputati altrove. Non solo per quanto concerne il salto con gli sci, sia chiaro. In un certo senso, Klingenthal è diventata una sorta di “tappa di scorta” pronta a essere chiamata in azione alla prima difficoltà altrui.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°5

Luogo: Klingenthal (Germania)

Impianto: Vogtland Arena (HS140)

Competizioni ospitate: 16 *

Prima gara: 7 febbraio 2007 *

Ultima gara: 10 dicembre 2023

* Nota bene: non è considerata la gara disputata nel gennaio 1986 su un trampolino totalmente diverso, ora demolito.

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 (Novembre) – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2016 (Dicembre) – PREVC Domen (SLO)

2019 (Dicembre) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2021 (Febbraio) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 (Febbraio) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 (Dicembre) – KRAFT Stefan (AUT)

2021 (Dicembre) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2023 (Dicembre) – GEIGER Karl (GER)

2023 (Dicembre) – GEIGER Karl (GER)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

5 (1-3-1) – KRAFT Stefan [AUT]

3 (2-1-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

3 (2-0-1) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

3 (1-1-1) – AMMANN Simon [SUI]

3 (1-1-1) – STOCH Kamil [POL]

3 (0-1-2) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (2-0-0) – GEIGER Karl [GER]

2 (0-0-2) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (1-0-0) – KOUDELKA Roman [CZE]

1 (1-0-0) – PREVC Domen [SLO]

1 (0-1-0) – TAKEUCHI Taku [JPN]

1 (0-1-0) – DESCHWANDEN Gregor [SUI]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

11 (3-4-4) – AUSTRIA

9 (3-4-2) – NORVEGIA

7 (2-1-4) – GERMANIA

6 (2-2-2) – SLOVENIA

6 (2-2-2) – POLONIA

4 (2-1-1) – GIAPPONE

4 (1-2-1) – SVIZZERA

1 (1-0-0) – CECHIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 4 su 4

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 24° il 9 dicembre 2023

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 2 su 3

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 31° per due volte (dicembre 2023)

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 1 su 4

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 46° il 10 dicembre 2023