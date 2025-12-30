Salto con gli sci, il rientro dei russi è un pericolo per l’Italia in ottica Milano Cortina 2026?

Nei giorni scorsi, due saltatori russi hanno ricevuto il nullaosta a partecipare agli eventi di carattere internazionale, seppur con lo status di “Atleti Individuali Neutrali”. Si tratta di Daniil Sadreev e Mikhail Nazarov, non propriamente due “scartini”, bensì un paio di uomini in grado di farsi valere in Coppa del Mondo.

Allo stato attuale delle cose, l’Italia detiene 3 pettorali per i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026 nel salto con gli sci maschile. Tuttavia, Francesco Cecon occupa la terz’ultima posizione valida a guadagnare una quota nell’Olympic Allocation List, la graduatoria presa in considerazione per determinare i contingenti di ogni Paese.

Dunque, se la matematica non è un’opinione, il rientro dei due russi genera il rischio che il movimento azzurro perda un posto? In linea teorica sì, all’atto pratico si tratta di un pericolo remoto ed estremamente ipotetico. Cecon è forte di 39 punti ottenuti nelle competizioni di primo livello (Coppa del Mondo e Grand Prix estivo). Per essere superato, è necessario che Sadreev e Nazarov assommino quel numero di punti da qui al 18 gennaio, quando si chiuderà la qualificazione olimpica.

Di gare di Coppa del Mondo, ne restano solo sei, tre delle quali di competitività estrema (quelle della Tournée dei 4 trampolini) e una alla quale i russi non parteciperanno di sicuro (quella di Zakopane, in Polonia, Paese dove non sono i benvenuti). Peraltro, nessuno alle spalle di Cecon sta marcando punti. Il canadese Mackenzie Boyd-Clowes ne ha 33, ma non riesce in alcun modo a smuovere la sua classifica.

Come se non bastasse, non è ancora chiaro come e dove i due “atleti neutrali” saranno della partita. Inoltre, il loro livello di competitività sarà tutto da verificare. Sia in termini di tecnica e forma atletica, che soprattutto di equipaggiamento (tute in particolare). I materiali, sono difatti fondamentali in una disciplina altamente tecnologica qual è il salto con gli sci.

Vedremo quale sarà l’impatto di Sadreev e Nazarov nell’arena internazionale, dove rientreranno dopo quasi quattro anni, però a meno di situazioni clamorose e attualmente imprevedibili, l’Italia non dovrebbe perdere alcunché, potendosi avvalere di 3 uomini a Milano Cortina 2026.

Per un atroce scherzo del destino, alla luce dell’Olympic Quota Allocation List, chi deve preoccuparsi maggiormente del rientro dei russi, in questo momento è l’Ucraina, attualmente forte di 2 posti, ma con il secondo che a questo punto è da ritenersi traballante.