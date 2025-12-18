Salto con gli sci
Salto con gli sci, Engelberg è il ‘Regno del vento di coda’. Come lo gestiranno le donne?
La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si stanzia sulle Alpi. Dopo aver peregrinato tra Scandinavia, Europa Centrale e Nord America, le ragazze volanti vivranno la propria quinta tappa stagionale a Engelberg (Svizzera) nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 dicembre.
Fra le donne, la località elvetica non vanta la medesima tradizione maschile. Quello corrente è solamente il terzo inverno nel quale il comparto femminile si confronta sul Gros-Titlis-Schanze. Soprattutto, non si tratta di un prologo della della Tournée dei 4 Trampolini, perché non esiste ancora! Si resterà sulle Alpi per quasi un mese, senza tuttavia vivere highlights di rilievo.
Arriverà anche la Tournée femminile, è inevitabile. In quel momento, Engelberg farà da giudice istruttore sul tema delle favorite, proprio come fa tra gli uomini da tempo. Il connotato primario del trampolino è di essere soggetto a vento alle spalle. Tuttavia, si aprono occasionalmente finestre di calma piatta (o aria frontale) che forniscono un vantaggio a chi si trova in stanga di partenza nel momento propizio.
SALTO FEMMINILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°5
Borgo: Engelberg (Svizzera)
Struttura: Gross-Titlis-Schanze (HS140)
Competizioni ospitate: 3
Prima gara: 15 dicembre 2023
Ultima gara: 21 dicembre 2024
ESITO GARA 15/12/2023
1. PAGNIER Josephine (FRA)
2. LOUTITT Alexandria (CAN)
3. KLINEC Ema (SLO)
4. SEIFRIEDSBERGER Jacqueline (AUT)
5. KRAMER Marita (AUT)
6. ITO Yuki (JPN)
ESITO GARA 16/12/2023
1. PREVC Nika (SLO)
2. KLINEC Ema (SLO)
3. KVANDAL Eirin Maria (NOR)
4. PAGNIER Josephine (FRA)
5. RAUTIONAHO Jenny (FIN)
6. VODAN Nika (SLO)
ESITO GARA 16/12/2023
1. PREVC Nika (SLO)
2. SCHMID Katharina (GER)
3. BJØRSETH Thea Min-Yan (NOR)
4. EDER Lisa (AUT)
5. LOUTITT Alexandria (CAN)
6. KLINEC Ema (SLO)
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
4 (2-1-1) – SLOVENIA
2 (0-0-2) – NORVEGIA
1 (1-0-0) – FRANCIA
1 (0-1-0) – CANADA
1 (0-1-0) – GERMANIA
PRECEDENTI ITALIANE IN ATTIVITA’
SIEFF Annika
Ingressi in zona punti: 3
Miglior risultato: 11a il 15 dicembre 2023
MALSINER Lara
Ingressi in zona punti: 3
Miglior risultato: 22a il 16 dicembre 2023
AMBROSI Martina
Ingressi in zona punti: 1
Miglior risultato: 28a il 21 dicembre 2024
MALSINER Jessica
Ingressi in zona punti: nessuno
Miglior risultato: non ha mai superato la qualificazione