Salto con gli sci: doppietta slovena con Prevc e Vodan a Wisla, italiane lontane

Doppietta della Slovenia nella gara odierna dal trampolino grande di Wisla in Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2025-2026. Ad aggiudicarsi la competizione odierna è Nika Prevc, che con il secondo successo stagionale si porta in terza posizione nella classifica valida per la Sfera di Cristallo. Vittoria indiscutibile, la sua, con due salti di assoluta qualità da 128 e 130 metri nelle due serie per assommare un totale di 259.7 punti. E soprattutto un riscatto dopo la squalifica di ieri.

Dietro di lei non è che è solo doppietta Slovenia, è che è doppietta anche di nome. Nika dietro Nika, Vodan (ex Kriznar) dietro a Prevc, anche i questo caso mantenendo intatto l’ordine degli addendi. Prima e seconda nella prima serie, prima e seconda nella seconda con il totale di 246.9. E terza finisce la norvegese Eirin Maria Kvandal, che va a quota 239.5 e approfitta di un secondo salto meno performante rispetto ad altre occasioni da parte di Nozomi Maruyama: la giapponese rimane quarta a 237.6, tre decimi in più della tedesca Agnes Reisch.

Finisce sesta a 235.3 la norvegese Anna Odine Stroem, che precede l’austriaca Lisa Eder a 234.2 e la giapponese Sara Takanashi a 232.9. Completano la top ten la tedesca Selina Freitag a 228 e la canadese Abigail Strate (che stanti così le cose scende dal podio della classifica generale) a 227.8.

Stavolta in casa Italia di sorrisi non ce ne sono tanti: dopo che, ieri, la qualificazione aveva reclamato la partecipazione di Jessica Malsiner, oggi è toccato ad Annika Sieff risultare la prima delle escluse dalla seconda serie con un salto da 108 metri e 89 punti. Ne serviva 1.2 in più per la qualificazione.