Salto con gli sci, Coppa del Mondo Klingenthal 2025: programma, orari, tv, streaming

A Klingenthal la Coppa del Mondo di salto con gli sci torna ancora una volta, a quasi vent’anni dall’inaugurazione della Vogtland Arena. Ormai dall’annata 2008-2009 compare regolarmente nel calendario legato alla Sfera di Cristallo.

Tre uomini hanno realizzato qui il record del trampolino (ufficiale: altri discorsi si legano al 149.5 di Marius Lindvik nel 2018): Michael Uhrmann nel 2011, Andreas Wellinger nel 2022 e Gregor Deschwanden nel 2023. Tutti si sono fermati a 146.5 metri. Peraltro, è proprio nel 2023 che si è disputata qui l’ultima gara. E, ad oggi, la situazione è molto semplice: esiste ed è evidentissima un’autentica onda slovena, vista la presenza della famiglia Prevc e non solo sugli scudi.

La Coppa del Mondo di salto con gli sci 2025-2026 andrà in scena a Klingenthal questa settimana. Non si prevede diretta tv; diretta streaming disponibile su Eurosport 1 e 2, Discovery+ e DAZN.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI KLINGENTHAL 2025

Venerdì 12 dicembre

Ore 14:25 Qualificazione femminile

Ore 15:35 Gara femminile

Ore 19:30 Qualificazione maschile

Sabato 13 dicembre

Ore 10:30 Qualificazione femminile

Ore 11:45 Gara femminile

Ore 15:45 Gara maschile

Domenica 14 dicembre

Ore 14:30 Qualificazione maschile

Ore 16:00 Gara maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SALTO CON GLI SCI KLINGENTHAL 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 1 e 2, Discovery+, DAZN