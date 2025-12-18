Salto con gli sci, al maschile Engelberg indicherà i favoriti per la Tournée

La Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci approda, finalmente, sull’Arco alpino. La sesta tappa della stagione andrà in scena sabato 20 e domenica 21 dicembre a Engelberg (Svizzera). La località può e deve essere considerata una grande classica della disciplina.

Soprattutto, l’appuntamento rossocrociato rappresenta una sorta di prologo della Tournée dei 4 Trampolini. Spesso, i favoriti in vista della leggendaria manifestazione destinata a disputarsi nelle vacanze natalizie possono essere intuiti osservando quanto accade sul Gros-Titlis-Schanze. Facendo, ovviamente, la debita tara legata alla parabola di forma e alle condizioni trovate da ognuno. È come se finora si sia scherzato e ora si ripartisse da capo.

La caratteristica principale dell’impianto edificato proprio nel cuore della Confederazione elvetica è rappresentata dal fatto di essere sovente caratterizzato dal vento alle spalle. Cionondimeno, si aprono talvolta delle finestre di calma piatta (se non addirittura di aria frontale) che possono fornire un grande vantaggio a chi si trova in stanga di partenza nel momento giusto.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°6

Luogo: Engelberg (Svizzera)

Impianto: Gross-Titlis-Schanze (HS140)

Competizioni ospitate: 70

Prima gara: 2 marzo 1980

Ultima gara: 22 dicembre 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2015 – PREVC Peter (SLO)

2015 – PREVC Peter (SLO)

2016 – HAYBÖCK Michael (AUT)

2016 – PREVC Domen (SLO)

2017 – FANNEMEL Anders (NOR)

2017 – FREITAG Richard (GER)

2018 – GEIGER Karl (GER)

2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – STOCH Kamil (POL)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 – GEIGER Karl (GER)

2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2022 – LANISEK Anze (SLO)

2022 – KUBACKI Dawid (POL)

2023 – PASCHKE Pius (GER)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – HÖRL Jan (AUT)

2024 – TSCHOFENIG Daniel (AUT)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

10 (2-6-2) – STOCH Kamil [POL]

8 (3-4-1) – AMMANN Simon [SUI]

6 (1-1-4) – KRAFT Stefan [AUT]

4 (3-1-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

4 (2-1-1) – GEIGER Karl [GER]

4 (1-2-1) – HÖRL Jan [AUT]

4 (0-2-2) – ZYLA Piotr [POL]

3 (1-2-0) – PREVC Domen [SLO]

3 (1-0-2) – LANISEK Anze [SLO]

3 (0-0-3) – KASAI Noriaki [JPN]

2 (2-0-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

2 (1-1-0) – KOUDELKA Roman [CZE]

2 (1-1-0) – TSCHOFENIG Daniel [AUT]

2 (1-1-0) – KUBACKI Dawid [POL]

2 (1-0-1) – PASCHKE Pius [GER]

2 (0-2-0) – WELLINGER Andreas [GER]

2 (0-1-1) – LINDVIK Marius [NOR]

1 (0-1-0) – FETTNER Manuel [AUT]

1 (0-0-1) – HUBER Daniel [AUT]

1 (0-0-1) – ZAJC Timi [SLO]

1 (0-0-1) – DESCHWANDEN Gregor [SUI]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

72 (19-24-29) – AUSTRIA

26 (12-9-5) – GERMANIA [All-Inclusive]

23 (5-10-8) – POLONIA

21 (7-6-8) – FINLANDIA

20 (8-4-8) – NORVEGIA

16 (7-4-4) – SLOVENIA [All-Inclusive]

13 (4-6-3) – SVIZZERA

12 (5-3-4) – GIAPPONE

6 (2-2-2) – CECHIA [All-Inclusive]

3 (2-1-0) – ITALIA

1 (0-1-0) – USA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 6 su 6

Ingressi in zona punti: 4

Miglior risultato: 8° il 18 dicembre 2022

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 8 su 13

Ingressi in zona punti: 2

Miglior risultato: 25° il 17 dicembre 2023

CECON Francesco

Qualificazioni superate: 3 su 4

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 40° il 18 dicembre 2022