Rugby
Rugby, Zebre vittoriose all’esordio in Challenge Cup
Esordio vincente nella Challenge Cup 2025-2026 di rugby per le Zebre, che allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma superano i francesi dell’US Montauban con lo score di 41-17 ed incamerano anche il punto di bonus offensivo, avendo messo a segno cinque mete.
Nel primo tempo i padroni di casa sbloccano il risultato al 10′ col piazzato di Roger, ma al 13′ gli ospiti pareggiano i conti con il calcio di punizione di Bosviel. Le Zebre indirizzano la contesa nella seconda parte della frazione in 3′ con le mete di Faissal al 25′ e Stavile al 28′, entrambe trasformate da Roger, per il 17-3 con cui si va al riposo.
Nella ripresa i transalpini vanno in meta al 42′ con Ahmed (trasforma Bosviel), ma al 44′ rispondono le Zebre con Ribaldi (converte Roger). Accorciano nuovamente gli ospiti al 51′ con la marcatura di Gade (trasforma sempre Bosviel), ma le Zebre replicano ancora con Gesi al 57′, e poi si ripetono con Fusco al 62′ (entrambe le conversioni firmate da Roger). Il piazzato di Da Re al 76′ fissa lo score sul definitivo 41-17.