Rugby, Viadana e Fiamme Oro conquistano le semifinali di Coppa Italia

Il turno di barrage della Coppa Italia Maschile 2026 non ribalta i pronostici e promuove Rugby Viadana e Fiamme Oro Rugby alle semifinali di febbraio. Saranno loro a sfidare Petrarca Padova e Valorugby Emilia per un posto in finale, al termine di una giornata che ha premiato le squadre provenienti dal Girone 1, capaci di espugnare entrambi i campi delle formazioni del Girone 2.

Colpo pesante soprattutto per il Viadana, che si prende la rivincita sui Rangers Vicenza a distanza di una sola settimana dal pesante 35-12 incassato in campionato. Sullo stesso terreno, però, i gialloneri cambiano volto e atteggiamento, imponendosi 27-20 al termine di una gara solida e pragmatica. Una prova di maturità che vale l’eliminazione dei veneti e l’accesso alla semifinale contro il Petrarca Rugby, in programma il 21 o 22 febbraio.

Ancora più netto il successo delle Fiamme Oro Rugby, che dopo un primo tempo equilibrato mettono il turbo nella ripresa e travolgono l’HBS Colorno 52-13. I padroni di casa restano in partita per oltre cinquanta minuti, arrivando all’inizio del secondo tempo sotto break sul 13-17, prima di crollare sotto i colpi dei cremisi: cinque mete negli ultimi venticinque minuti e un parziale di 0-34 che non lascia spazio a repliche.

Il quadro delle semifinali è così definito: il Viadana farà visita al Petrarca Padova, mentre le Fiamme Oro saranno attese a Reggio Emilia dai Diavoli del Valorugby. Due sfide che promettono equilibrio e spettacolo, con la Coppa Italia pronta a entrare nella sua fase decisiva dopo un barrage che ha già regalato sorprese e segnali forti in vista del finale di stagione.