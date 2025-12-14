Rugby, Serie A Elite: Viadana cade a Vicenza, il Petrarca balza solo in vetta

Si è conclusa oggi la sesta giornata del massimo campionato italiano di rugby e si sono disputate le ultime tre sfide del turno prenatalizio, con la Serie A che tornerà a gennaio. Giornata ricca di spunti in Serie A Elite maschile, con il Petrarca che allunga in vetta, Mogliano che rilancia le proprie ambizioni play-off e Vicenza che centra un successo pesantissimo in chiave salvezza.

A Padova i campioni d’Italia in carica travolgono il Biella Rugby Club 66-7, mettendo subito le cose in chiaro con quattro mete nel primo tempo e dilagando nella ripresa. Protagonista assoluto Scalabrin, autore di una tripletta, con Donato preciso al piede (8/10) a completare un pomeriggio a senso unico. Il Petrarca conquista il punto di bonus e sale a 26 punti, portandosi primo in solitaria davanti a Rovigo e Valorugby, mentre Biella resta nelle zone basse della classifica.

Al “Quaggia” di Mogliano, i biancoblù superano 26-12 la Sitav Lyons dopo una gara combattuta soprattutto nella prima ora. I piacentini colpiscono per primi con Rodina, ma i padroni di casa reagiscono e, dopo il temporaneo 12-12 a inizio ripresa, piazzano l’allungo decisivo con la doppietta di Ferraro, portando a casa cinque punti che valgono l’aggancio alla zona play-off.

A Vicenza, infine, i Rangers battono nettamente Viadana 32-15: dopo un primo tempo tattico, la squadra di Cavinato cambia passo nella ripresa con un parziale devastante, guidata da Perello-Alvarez (migliore in campo) e dalle mete di Tavuiara, Ferrara e Leaupepe. Un successo che rilancia Vicenza a quota 11 e complica la corsa di Viadana, ora scivolata a 21 punti, mentre alle spalle del Petrarca restano in scia Rovigo e Valorugby.

Serie A Elite Maschile – VI giornata

HBS Colorno v Femi-CZ Rovigo 10-24

Valorugby Emilia v Fiamme Oro Rugby 45-22

Mogliano Veneto Rugby v Sitav Lyons 26-12

Rugby Vicenza 2025 v Rugby Viadana 1970 32-15

Petrarca Rugby v Biella RC 66-7

Serie A Elite Maschile – Classifica

Petrarca Rugby 26; Femi-CZ Rovigo 25; Valorugby Emilia 24; Rugby Viadana 1970 21; Fiamme Oro Rugby 19; Mogliano Veneto Rugby 17; Rangers Rugby Vicenza 11; Biella RC 6; HBS Colorno e Sitav Lyons 5