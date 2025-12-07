Rugby femminile, Valsugana e Villorba in fuga in Serie A Élite

Nel quinto turno della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile vanno in fuga in classifica, in attesa dello scontro diretto di domenica prossima, Valsugana, che batte Colorno per 43-12, restando a punteggio pieno, e Villorba, che annichilisce la neopromossa Neapolis per 107-0 e resta a -1 dalla vetta.

Negli altri due incontri di giornata, invece, vincono in trasferta sia il Benetton Treviso, che passa per 14-24 in casa del CUS Milano e lo stacca in classifica, portandosi a -1 dal Colorno, sia l’Unione Capitolina, che supera il CUS Torino per 15-23, senza però riuscire a centrare il bonus offensivo.

SERIE A ÉLITE RUGBY FEMMINILE 2025-2026

Risultati 5a giornata – Domenica 7 dicembre

Arredissima Villorba Rugby v Neapolis Campania Felix 107-0 (5-0)

IVECO Cus Torino v Unione Rugby Capitolina 15-23 (0-4)

Valsugana Rugby Padova v SIA-MPL Rugby Colorno 43-12 (5-0)

CUS Milano Rugby v Benetton Rugby Treviso 14-24 (0-5)

Classifica dopo la 5a giornataValsugana Rugby Padova 25, Arredissima Villorba Rugby 24, SIA-MPL Rugby Colorno 16, Benetton Rugby Treviso 15, CUS Milano Rugby 9, Unione Rugby Capitolina 5, Neapolis Campania Felix 0, IVECO CUS Torino -3.

TABELLINI

Arredissima Villorba Rugby vs Neapolis Team Campania Felix 107-0 ( fine primo tempo 48-0)

Marcatori: p.t. 2’ m. Gurioli (5-0), 5’ m. Gurioli t.r. Buso (12-0), 10’ m. Gurioli t.r. Buso (19-0), 18’ m. Pilat (24-0), 21’ m. Stecca t.r. Buso (31-0), 25’ m. Magatti t.r. Buso (38-0), 32’ m. Busana (43-0), 38’ m. Frangipani (48-0), s.t. 4’ m. Barattin t.r. Buso (55-0), 7’ m. Pilat (60-0), 10’ m. Magatti (65-0), 14’ m. Triolo t.r. Buso (72-0), 20’ m. Costantini t.r. Buso (79-0), 30’ m. Capomaggi t.r. Buso ( 86-0), 32’ m. Magatti t.r. Buso (93-0), 35’ m. Cipolla t.r. Buso (100-0), 39’ m. Cipolla t.r. Buso (107-0).

Arredissima Villorba Rugby: Buso; Busana (15’ s.t. Liziero), Cipolla, Magatti, Pilat; Capomaggi (V), Barattin (CAP) (5’ s.t. Brugnerotto); Scandiuzzi (15’ s.t. Stefanini), Triolo, Puppin ( 8’ s.t. Abiti) ; Frangipani (31’ s.t. Piazza), Blaskovic; Simeon (8’ s.t.Pegorer), Gurioli (8’ s.t. Costantini), Stecca (8’ s.t. Crivellaro).

All. Federico Zizola.

Neapolis: Smid; Sivori (17’ s.t. Fallacara), Terrin (1’ s.t. Cinque A.), De Stefano, Cutri; Cinque N., Vano (1’ s.t. Avolio); Petrosino (CAP), Di Franco, Puglisi (17’ s.t.Alvarez Silva); Amoruso (25’ s.t. cantarelli), Simonetti (1’ s.t. Vincitore); Maione (34’s.t. Gaudioso), Marrone; Olivieri (17’ s.t. Di Biscieglie).

All. Stornaiuolo Luca

Arbitro: Erasmus,Jaco Stephanus (TV)

Assistenti: Vianello Marco (TV), Garro Giovanni (TV)

Cartellini: -.

Calciatori: Villorba (Buso 9/15),

Note: mattinata soleggiata circa 300 persone.

Player of the Match: Magatti

IVECO CUS TORINO v UNIONE RUGBY CAPITOLINA 15-23

Marcatrici: p.t. 3’ m. Piva nt (5-0), 21’ m. Sorgente nt (5-5), 24’ cp Pratichetti (5-8), 28’ cp Pratichetti (5-11), 30’ m. Salvatore nt (10-11), 45’ m. Zini nt (15-11); s.t.57’ m. Nobile nt (15-16), 63’ m. Pratichetti tr. Pratichetti (15-23)

IVECO CUS Torino: Borello; Di Luca, Floris, Piva, Morchio; Gronda (C), Pirpiliu; Luoni, Donà (68’ Zoboli), Citino; Epifani, Cagnotto; Salvatore (49’ Reverso), Parodi, Zini (68’ Maietti).

All.: Carbone

UNIONE RUGBY CAPITOLINA: Negroni, Grenon, De Angelis, Marsili, Sorgente, Pratichetti, Mastrangelo, Errichiello (C), Tricerri (60’ Albanese), Comazzi, Praitano, Cacciotti (49’ Panfilo), Nobile, Belleggia (41’ Cittadini), Girotto (39’ Zarrella). A disposizione: Murgia, Laurenti, Agostinetto, Stasi.

All.: Amadio

Arb: Covati (PC)

AA1 Costa Laja (TO), AA2 Catalfamo (TO)

Cartellini: 55’ giallo Pirpiliu (CUS Torino)

Calciatori: Gronda (0/3), Pratichetti (3/5)

Note: giornata soleggiata, circa 10°, campo in buone condizioni

Punti conquistati in classifica: CUS Torino 0, Capitolina 4

Player of the Match: Elena Errichiello (Unione Rugby Capitolina)

Valsugana Rugby Padova v SIA MPL Rugby Colorno 43-12

Marcatrici: p.t. 03’ m. Zeni tr. Sillari (7-0), 7’ m. Serio (7-5), 15’ m. Ostuni tr.Sillari (14-5), 21’ m. Da Lio R. (19-5), 27’ m. Jelic tr. Mannini (19-12), 34’ m. Stevanin tr. Sillari (26-12) s.t. 04’ c.p. Sillari (29-12), 7’ m. Rasi tr. Sillari (36-12), 25’ m. Ostuni tr. Sillari (43-12).

Valsugana Rugby Padova: Ostuni Minuzzi (cap), Aggio, Sillari, Zeni (57’ De Santis), Rasi, Stevanin, Bitonci, Giordano, Tonellotto (v.cap)(70’ Poletti), Da Lio R. (55’ Fusaro, 76’ Magosso), Otano, Costantini (66’ Da Lio E.), Maris (66’ Tizzano), Vecchini (45’ Cerato), Benini (55’ Jeni).

All.: Bezzati, Settembri

SIA MPL Rugby Colorno: Capurro (CAP.); Serio (74’ Ruggio), Petretti, Bonaldo, Locatelli; Mannini, Rosini (53’ Rolfi); Jelic, Andreoli, Vanni (70’ Mora), Fedrighi, Carnevali (35’ Francillo), Dosi, Cheli, Cuoghi (66’ Casolin).

A disposizione: Sarzi Braga, Rolfi, Bortolotti

All.: Mordacci

Arb: Torra Alice (MI)

AA1 Cusano Ferdinando (VI), AA2 Legnaro Gianpietro (PD)

Cartellini: Colorno, Andreoli (31’ p.t.)

Calciatrici: Sillari 7/8, Mannini 1/2

Note: cielo nuvoloso, campo leggermente pesante. Spettatori circa 110.

Punti conquistati in classifica: Valsugana Rugby Padova 5, Rugby Colorno 0

Player of the Match: Sillari (Valsugana)

Cus Milano Rugby vs Benetton Rugby Treviso 14 – 24 (fine primo tempo 0-7)

Marcatori: p.t. 35’ m. Este tr. Sharku (0-7), 4’ st m. Spinelli (0-12), 10’ m. Nini tr. Barabino (7-12), 19’ m. Pinarello (7-17), 27’ m. Kone tr. Barabino (14-17), 35’ m. Armanasco tr. Pellizzon (14-24).

Cus Milano Rugby: Barabino, Corsini (29’ st Canta), Frison, Kone, Fujimoto (12’ st Cazzato), Paganini, Baldi (5’ pt Remonti), Masi, Ivashchenko (20’ st Gentile), Piuselli, Liccardo (25’ st Cairoli), Palladino (1’ st Sberna), Fernandez Suarez (12’ st Rosini), Nini (20’ st Magnon), Foscato

All. Ferino.

Benetton Rugby Treviso: Pellizzon, Pinarello, Severgnini, Pizzolato, Agosta (1’ st Romersa), Menotti, Campigotto, Sharku (20’ st Scarantino), Celli, Armanasco, Segato, Bobo, Este, Spinelli(11’ st Fent), Bottaro (11’ st Franco)

All. Pozzebon

Arbitro: Catagini (TO)

Assistenti: Rumi (BG), Colombo (BG).

Cartellini: 15’ st Rosini (Cus Milano), 23’ st Este (Benetton Rugby Treviso), 27’ Scarantino(Benetton Rugby Treviso), 34’ Kone (Cus Milano).

Calciatori: Cus Milano (Barabino 2/3), Benetton Treviso (Sharku 1/3, Pellizzon 1/1).

Note: Giornata nuvolosa, 12° ca., circa 200 persone.

Punti conquistati in classifica: Cus Milano 0; Benetton Treviso 5.

Player of the Match: Armanasco Nicole (Benetton Rugby Treviso)