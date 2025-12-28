Rugby femminile, le convocate dell’Italia per il primo raduno del 2026: lavoro congiunto con l’Under 21

La Nazionale maggiore di rugby femminile dell’Italia e le azzurrine dell’under 21 lavoreranno in maniera congiunta all’inizio del nuovo anno solare, nel raduno previsto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma dal 3 al 6 gennaio.

I due tecnici delle selezioni azzurre, Fabio Roselli per la Nazionale Maggiore e Diego Saccà per l’Under 21, hanno diramato una lista unica di 45 atlete, delle quali 3 invitate: l’Italia femminile inizia con questo raduno il percorso d’avvicinamento al Sei Nazioni di categoria.

L’elenco delle convocate riflette anche il lavoro svolto domenica scorsa, 21 dicembre, quando a Padova, Parma e Napoli si sono tenuti i Day Camp dedicati alle atlete di rilevanza nazionale di tutta Italia, seguiti dal CT Fabio Roselli e dagli assistenti Plinio Sciamanna e Francesco Iannucci.

ATLETE CONVOCATE

Natascia AGGIO (Valsugana Rugby Padova)

Francesca ANDREOLI (Rugby Colorno)

Alia Antonietta BITONCI (Valsugana Rugby Padova)

Teresa Sofia BLASKOVIC (Villorba Rugby)

Gaia BUSO (Villorba Rugby)

Sofia CATELLANI (Section Paloise Rugby)

Elisa CECATI (Stade Rennais Rugby)

Chiara CHELI (Rugby Colorno)

Angelica CITTADINI (Stade Rennais Rugby)

Greta COPAT (Villorba Rugby)

Elettra COSTANTINI (Valsugana Rugby Padova)

Alyssa D’INCA’ (Blagnac Rugby)

Gaia DOSI (Rugby Colorno)

Elena ERRICHIELLO (Unione Rugby Capitolina)

Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno)

Silvia FENT (Benetton Rugby Treviso)

Alice FORTUNA (Valsugana Rugby Padova)

Alessandra Lucrezia FRANGIPANI (Villorba Rugby)

Elisa GIORDANO (Valsugana Rugby Padova)

Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs)

Rubina Emma GRASSI (RC Toulon)

Mascia JELIC (Rugby Colorno)

Veronica MADIA (Blagnac Rugby)

Antonella MAIONE (Neapolis Campania Felix)

Sara MANNINI (Rugby Colorno)

Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova)

Lucie Jeanne MOIOLI (Montpellier Hérault Rugby)

Aura MUZZO (LOU Rugby)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova)

Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby)

Alissa RANUCCINI (LOU Rugby)

Gabriella SERIO (Rugby Colorno)

Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby)

Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova)

Desiree SPINELLI (Benetton Rugby Treviso)

Sofia STEFAN (RC Toulon)

Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova)

Margherita TONELLOTTO (Valsugana Rugby Padova)

Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

Beatrice VERONESE (RC Toulon)

Vittoria ZANETTE (LOU Rugby)

Vittoria ZENI (Valsugana Rugby Padova)

ATLETE INVITATE

Nicole MASTRANGELO (Unione Rugby Capitolina)

Sara NEGRONI (Unione Rugby Capitolina)

Lavinia PRATICHETTI (Unione Rugby Capitolina)