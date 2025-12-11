Rugby, Challenge Cup: le Zebre Parma vanno nella tana del Montpellier

Torna la Rugby Challenge Cup e nel weekend si disputa la seconda giornata della manifestazione continentale e per le Zebre Parma una dura trasferta sul campo del Montpellier. Le due squadre sono reduci da un successo all’esordio e sono appaiate in classifica con 5 punti e i ragazzi di Massimo Brunello sono chiamati all’impresa per continuare la corsa al vertice nel gruppo 1.

La formazione francese, infatti, è attualmente settima nel Top 14, ma è reduce da tre successi consecutivi che ne confermano l’ottimo momento di forma. Da tenere d’occhio, soprattutto, il mediano di mischia scozzese Ali Price, arrivato a Montpellier quest’estate, e che sta facendo fare un vero e proprio salto di qualità alla squadra in attacco.

Le Zebre, però, arrivano sulle ali dell’entusiasmo per la netta vittoria per 41-17 contro il Montauban, arrivata grazie alle mete di Faissal, Stavile, Ribaldi, Gesi e Fusco, e vogliono portare a casa un secondo scalpo transalpino. Una vittoria non darebbe la certezza di superare la fase a gironi, ma sicuramente metterebbe la formazione federale in un’ottima posizione in vista della seconda parte della fase a gironi.

La partita si giocherà venerdì sera, con fischio d’inizio alle ore 21, allo Yves du Manoir e sia le temperature, il clima e il giorno in meno di riposo potranno condizionare le due squadre. Le Zebre, però, arrivano consapevoli che il lavoro iniziato l’anno scorso da Brunello sta dando i suoi frutti e oggi non sono più la cenerentola del torneo, la vittima sacrificale, e proveranno ad alzare l’intensità difensiva per provare il colpaccio.