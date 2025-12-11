Rugby a 7, le avversarie dell’Italia nel SVNS 3: due Nazioni saranno promosse nel SVNS 2

La Nazionale italiana di rugby a 7 maschile si prepara ad affrontare una tappa molto importante nel proprio percorso internazionale: manca poco più di un mese al SVNS 3, la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e poi di sognare la partecipazione ai Mondiali.

La competizione si svolgerà in un’unica tappa, che avrà luogo nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 a Dubai, al termine della quale le prime due classificate verranno promosse al SVNS 2, mentre le altre sei dovranno ripartire in estate dalle divisioni continentali.

A contendere all’Italia quella che sarebbe una storica promozione, saranno Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Madagascar, Samoa e Tonga. Al SVNS 2 sono già ammesse, invece, tra gli uomini Kenya, USA, Germania ed Uruguay.

CALENDARIO SVNS 3 2026

17-18 gennaio 2026 Tappa unica a Dubai con l’Italia maschile – Le prime 2 verranno promosse al SVNS 2