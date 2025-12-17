Rugby a 7
Rugby a 7, i convocati dell’Italia per il raduni di Lignano: azzurri al lavoro verso il SVNS 3
Inizia la preparazione della Nazionale italiana di rugby a 7 maschile per il SVNS 3, ovvero la terza divisione del seven mondiale, con la possibilità di salire in cadetteria, il SVNS 2, e poi di sognare la partecipazione ai Mondiali.
Gli azzurri sono in raduno a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine: il responsabile tecnico dell’Italia, Matteo Mazzantini, ha convocato 16 giocatori per iniziare il lavoro in vista dell’unica tappa della competizione, che avrà luogo nel fine settimana del 17 e 18 gennaio 2026 a Dubai.
Al termine del SVNS 3 le prime due classificate verranno promosse al SVNS 2, mentre le altre sei dovranno ripartire in estate dalle divisioni continentali: a contendere all’Italia quella che sarebbe una storica promozione, saranno Belgio, Canada, Colombia, Hong Kong Cina, Madagascar, Samoa e Tonga.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
1 Francesco BONAVOLONTA’ – Pol. S.S. Lazio Rugby 1927 Ad
2 Jacopo BOTTURI – Rugby Petrarca Srl S.D.
3 Filippo BOZZONI – Rugby Colorno 1975 Srl Ssd
4 Simone BRISIGHELLA – Valorugby Emilia Ssd Arl
5 Nelson CASARTELLI – Mogliano Veneto Rugby S.S.D. A R.L.
6 Aramis CORONA – Rugby Colorno 1975 Srl Ssd
7 Rocco DEL BONO – Livorno Rugby Ssd S.R.L.
8 Luca Nicolas DI SALVATORE – Rugby Roma Olimpic Club 1930 Asd
9 Christian DOTTO – Asd Rugby Paese
10 Francesco KRSUL – Rugby Rovigo Delta Srl Ssd
11 Cristian LAI – G.S. Fiamme Oro Rugby Roma
12 Giovanni MARZOTTO – Benetton Rugby Treviso Srl Ssd
13 Giacomo NDOUMBE LOBE – Asd Rugby Paese
14 Matteo Giorgio NOVENTA – Benetton Rugby Treviso Srl Ssd
15 Marco SCALABRIN – Rugby Petrarca Srl S.D.
16 Flavio Pio VACCARI – Rugby Rovigo Delta Srl Ssd