Roland Garros 2026: date dal 1° turno alla finale, dove si vedrà in tv e streaming

Il Roland Garros 2026 si terrà dal 24 maggio al 7 giugno per quanto riguarda i tabelloni principali. Sulla terra battuta parigina andrà in scena il secondo Slam della stagione, l’unico sul rosso, che nel 2025 ha regalato agli appassionati di tennis una delle partite più incredibili ed iconiche degli ultimi decenni in occasione della finale maschile vinta in rimonta da Carlos Alcaraz su Jannik Sinner al match tie-break del quinto set dopo 5 ore e 29 minuti.

La speranza è quella di vedere lo spagnolo e l’italiano sul Philippe Chatrier domenica 7 giugno per la riedizione dell’ultimo atto del torneo 2025, anche perché al fuoriclasse azzurro manca solamente il Roland Garros per completare il Career Grand Slam dopo aver trionfato almeno una volta a Melbourne (Australian Open), Londra (Wimbledon) e New York (US Open).

Il Major francese verrà trasmesso anche nel 2026 in esclusiva su discovery+ (copertura integrale di tutti i campi dal primo turno alla finale) e DAZN (solo i campi principali e/o con italiani protagonisti).

CALENDARIO ROLAND GARROS 2026

24-26 maggio Primo turno maschile e femminile

27-28 maggio Secondo turno maschile e femminile

29-30 maggio Terzo turno maschile e femminile

31 maggio-1 giugno Quarto turno maschile e femminile

2-3 giugno Quarti di finale maschile e femminile

4 giugno Semifinali femminili

5 giugno Semifinali maschili

6 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile

7 giugno Finale doppio femminile e finale singolare maschile

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.