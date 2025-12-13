Snowboard
Roland Fischnaller torna in gara a Cortina d’Ampezzo! Infortunio alle spalle e qualificazione olimpica da conquistare
Dopo aver rinunciato alla trasferta asiatica di inizio stagione causa infortunio, Roland Fischnaller dovrebbe tornare in gara quest’oggi a meno di imprevisti nel gigante parallelo di Cortina d’Ampezzo in occasione della seconda tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di snowboard alpino. Il veterano azzurro non può essere ovviamente al top della condizione, ma punterà comunque ad un buon risultato su una pista amica per fare un passo avanti verso la qualificazione olimpica.
La Nazionale italiana maschile ha almeno sei o sette atleti di alto livello, ma solamente in quattro verranno convocati a Milano Cortina 2026 per la rassegna a cinque cerchi. Fischnaller dovrà sudarsi quindi gara dopo gara la convocazione per i Giochi, cercando di ottenere almeno un paio di exploit nei PGS che andranno in scena da qui a fine gennaio.
“Capitan Fisch” si appresta ad effettuare il debutto stagionale da campione mondiale in carica della specialità, con il sogno di tornare a vivere un’edizione casalinga delle Olimpiadi vent’anni dopo Torino. Il 45enne altoatesino vanta cinque successi in carriera sulle nevi ampezzane in Coppa del Mondo, ma oggi sarebbe già positivo qualificarsi per il tabellone principale e ritrovare buone sensazioni anche in gara nei testa a testa.
Fischnaller si era procurato una distorsione alla caviglia destra il 27 novembre in seguito ad una caduta rimediata in allenamento a Lech, dovendo saltare giocoforza le prime due gare del circuito maggiore andate in scena tra il 6 ed il 7 dicembre in Cina. La formidabile squadra azzurra, nonostante l’assenza dell’oro iridato 2025, aveva ottenuto comunque ben quattro piazzamenti sul podio in due giorni con tre atleti diversi a dimostrazione della qualità di un gruppo che meriterebbe di lasciare finalmente il segno anche nel contesto a cinque cerchi.