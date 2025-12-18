Rennae Stubbs ha una sua teoria sul perché Jannik Sinner sia stato premiato ancora dai tifosi

Jannik Sinner è stato votato per il terzo anno consecutivo come il tennista preferito dagli appassionati. Il n.2 del mondo, infatti, ha ricevuto il riconoscimento nella categoria “Fans’ Favourite'” agli ATP Awards 2025. Un premio che si pensava non avrebbe “ricevuto” per l’impatto che la vicenda “Clostebol” avrebbe potuto avere su una parte del pubblico.

E invece Sinner è riuscito ad andare oltre e, a detta di Rennae Stubbs (ex tennista australiana) c’è un motivo preciso per cui l’azzurro è stato votato a discapito del n.1 del mondo, Carlos Alcaraz. Secondo Stubbs, il tutto è da ricondurre al modo in cui l’altoatesino sia stato in grado di metabolizzare la dolorosissima sconfitta del Roland Garros contro Carlitos e si sia preso l’immediata rivincita a Wimbledon.

“Ho una teoria sul perché Sinner sia stato così apprezzato dai supporters. La sconfitta al Roland Garros l’ha reso ancora più forte in questo. Credo che sia stato quello il momento decisivo. Il modo in cui ha affrontato quel risultato così negativo, andando poi a vincere Wimbledon, ha fatto breccia“, l’idea dell’ex giocatrice aussie.

Entrando ancor più nello specifico: “Da considerare anche il modo in cui ha parlato della sua sconfitta a Parigi, della sua ammirazione per Carlos e di come lo renda un giocatore migliore, e persino il modo in cui si è espresso sulla sconfitta agli Us Open, dicendo di dover fare qualcosa di diverso e volendosi mettere in discussione. Penso che abbia conquistato il pubblico coi risultati, ma ancor di più col suo modo di comunicare“.