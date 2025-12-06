Reitan nettamente davanti al Nedbank Golf Challenge, Francesco Molinari sale ancora

Continua la corsa di Kristoffer Reitan verso quello che, nelle sue speranze, dovrebbe essere il suo primo torneo vinto sul DP World Tour. A 18 buche dalla fine, salvo colpi all’incontrario che nel golf si sono visti (chiedere a Sebastian Soderberg e Linn Grant), tutto appare quasi già deciso con il -17 da parte del norvegese, autore oggi di un -5 che avrebbe potuto essere -7 senza un doppio bogey alla 18. Per lui sono sette i colpi di vantaggio sulla concorrenza.

In una giornata caratterizzata da una sospensione causata da tuoni e (peggio ancora) fulmini nell’area, un allarme poi rientrato, in seconda posizione ci finisce Jayden Schaper, il primo dei padroni di casa, a -12. Lo segue uno dei suoi più connazionali di maggior fama, Christiaan Bezuidenhout, terzo a -10 in compagnia dell’inglese Dan Bradbury.

Molto più ricco il gruppo dei quinti a -8, che comprende il signor -7 di oggi, vale a dire Joost Luiten (33 posizioni recuperate dall’olandese). Con lui il cinese Haotong Li, l’inglese Andy Sullivan, il sudafricano Garrick Higgo e lo scozzese Ewen Ferguson.

Può ampiamente sorridere Francesco Molinari, perché con un’altra buona giornata da -3 si porta in decima posizione a -7. Ad accompagnarlo i padroni di casa Shaun Norris e Daniel van Tonder, lo spagnolo Angel Ayora e i francesi Julien Guerrier e Adrien Saddier (giornataccia per lui: +4). Per quel che riguarda Matteo Manassero, giornata no su tutta la linea: +6 sia di giornata che totale e 53° posto. Chiude invece da 56° a +7 Guido Migliozzi in questo sabato ricco di evenienze.