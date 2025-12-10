Red Bull svela il calendario 2026 dei suoi capitani. Evenepoel torna al Tour, Pellizzari avrà campo libero al Giro?

La Red Bull-Bora-Hansgrohe, nell’ambito del primo training camp invernale in corso di svolgimento a Palma di Maiorca, ha organizzato un evento con la stampa per annunciare il calendario gare dei propri corridori di riferimento in vista del 2026. Remco Evenepoel, nuova stella del team dopo aver lasciato la Quick-Step, ha svelato che il Tour de France sarà l’obiettivo principale della sua stagione mentre non dovrebbe prendere parte al Giro d’Italia e al Giro delle Fiandre.

Il fenomeno belga si presenterà alla Grande Boucle insieme a Florian Lipowitz per cercare di interrompere il dominio di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard: “Il Tour de France è una corsa molto speciale, due anni fa ho raggiunto il terzo posto. Con Lipowitz condivideremo la leadership, sarà la prima volta per me con questo doppio capitano. Questo team ha una mentalità molto forte, vuole arrivare in alto con entrambi“.

Il debutto di Evenepoel con la nuova squadra è previsto a fine gennaio nella cronometro a squadre del Challenge Mallorca, poi parteciperà al Giro della Comunità Valenciana e al Giro di Catalogna prima di affrontare il trittico delle Ardenne. La formazione tedesca verrà capitanata alla Vuelta dallo sloveno Primoz Roglic, mentre al Giro d’Italia le due punte saranno l’australiano Jai Hindley ed il giovane emergente azzurro Giulio Pellizzari.