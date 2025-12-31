Ranking ATP 2026: cambia il regolamento, meno tornei conteggiati e rivoluzione in classifica

Dal 2026 il ranking ATP subirà una riforma che segna un ritorno a criteri già adottati in passato, con l’obiettivo di rendere il sistema più equilibrato e fluido. Il punteggio di ciascun giocatore sarà infatti calcolato sui migliori 18 tornei disputati, uno in meno rispetto ai 19 considerati fino a quest’anno. Per facilitare il passaggio al nuovo metodo, l’ATP eliminerà già nella prima settimana piena di gennaio 2026 i punti relativi al diciannovesimo risultato, un intervento che produrrà effetti immediati sulle posizioni in classifica, favorendo alcuni giocatori e penalizzandone altri.

Per i primi 30 della classifica di fine stagione 2025, i 18 risultati validi comprenderanno i quattro tornei del Grande Slam, gli otto Masters 1000 obbligatori e i sei migliori piazzamenti ottenuti tra il Masters 1000 di Montecarlo (non obbligatorio), la United Cup e i tornei ATP 500, 250, Challenger e ITF.

Proprio i 500 saranno interessati da un’ulteriore modifica: i tornei obbligatori per i top-30 scenderanno da cinque a quattro, pur restando l’obbligo di disputarne almeno uno dopo gli US Open; tra quelli conteggiabili rientreranno anche Montecarlo e la United Cup.

Le conseguenze di questo riassetto si rifletteranno subito sul ranking. In particolare, diversi giocatori italiani ne trarranno beneficio: Lorenzo Musetti manterrà invariato il suo bottino di punti, guadagnando posizioni nella top-10, mentre Taylor Fritz perderà 245 punti e scivolerà alle spalle di Musetti, Alex de Minaur e Ben Shelton. Un calo più marcato riguarderà João Fonseca, che arretrerà di cinque posizioni, mentre Luciano Darderi toccherà il miglior ranking in carriera al numero 24. Lievi progressi anche per Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini.

A completare il quadro, il calendario 2026 presenterà alcuni tornei posticipati di una settimana rispetto all’anno precedente: ciò comporterà una perdita temporanea di punti prima della possibilità di difenderli, con un impatto momentaneo sulla classifica. Nel complesso, la riforma punta a semplificare il sistema di calcolo e a garantire una maggiore regolarità nell’andamento del ranking nel corso della stagione.

RANKING ATP TOP-10

Lunedì 5 gennaio 2026

1. Carlos Alcaraz 12050

2. Jannik Sinner 11500

3. Alexander Zverev 5105 (-5)

4. Novak Djokovic 4780 (-40)

5. Felix Auger-Aliassime 4190

6. Alex de Minaur 4080

7. Lorenzo Musetti 3990

8. Ben Shelton 3960

9. Taylor Fritz 3840 (-245)

10. Jack Draper 2990