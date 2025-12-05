Rally, Hyundai presenta la squadra 2025. Paddon sulla terza auto con Sordo e Lappi

Hyundai Motorsport ha svelato i piloti che parteciperanno alla prossima edizione del FIA World Endurnace Championship. Thierry Neuville e Adrien Fourmaux sono confermati a tempo pieno oltre a tre altri piloti che si alterneranno durante l’anno al posto di Ott Tanak.

L’estone ha deciso infatti di prendere un momento di pausa dall’attività nel Mondiale, l’ex campione del mondo ha rappresentato i colori di Hyundai negli ultimi anni dopo una brevissima parentesi in casa M-Sport con una Ford Puma Rally1.

Oltre ad Esapekka Lappi ed a Daniel Sordo ci sarà anche Hayden Paddon, pronto per tornare nel Mondiale. Il neozelandese torna nella squadra di punta Hyundai per la prima volta dal Rally d’Australia del 2018, il due volte campione europeo Rally si prepara per una nuova sfida ed è già stato confermato per il Rally Montecarlo. Ricordiamo che il 38enne vanta in totale otto podi nel FIA WRC e una vittoria ottenuta in occasione del Rally di Argentina del 2016.

Non è chiaro quali saranno gli eventi in cui parteciperà Paddon oltre al Rally di Montecarlo. Sicuramente invece l’iberico Dani Sordo guiderà nel Rally Isole Canarie, mentre il finnico Esapekka Lappi è atteso nel Rally Svezia, vinto nel 2024.

Hyundai Motorsport si prepara per una nuova stagione dopo il difficile 2025. Tanti gli impegni per il costruttore coreano che presto debutterà tramite il marchio di lusso Genesis nel FIA World Endurance Championship con un inedito prototipo.