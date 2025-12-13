Rafael Nadal si è sottoposto a un’operazione e ci scherza su: “Sembra che quest’anno non riuscirò a giocare gli Australian Open…”

Rafa Nadal si sta godendo la sua nuova vita, lontano dal tennis agonistico, anche se l’interesse verso quello che ha rappresentato tutto per diverso tempo non può improvvisamente finire nel dimenticatoio. Le osservazioni del maiorchino, ritiratosi ufficialmente nel dicembre del 2024 nel corso delle Finali di Coppa Davis con la Spagna, sono sempre molto sul pezzo.

In questo caso, però, la novità si lega a lui. Come riportato dalla testata iberica MARCA, infatti, Nadal è stato sottoposto giovedì a un intervento chirurgico alla mano destra presso la clinica Teknon di Barcellona a causa di una grave osteoartrite dell’articolazione trapeziometacarpale.

L’intervento è stato supervisionato da Ángel Ruiz Cotorro, medico personale del tennista, insieme al dott. Vilaró, ed eseguito dal dott. Álex Lluch. Un’operazione che, si può dire, Rafa aveva sempre rimandato per la sua carriera, ma resa necessaria ora in una situazione che gli consente di agire senza particolari problemi.

A questo proposito, Nadal ha voluto tranquillizzare i suoi tifosi con un post ironico sui social, in cui viene ritratto con il braccio al collo: “Sembra che quest’anno non riuscirò a giocare gli Australian Open…“, ha scritto l’ex campione spagnolo.

