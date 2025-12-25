Quanti soldi si guadagnano alla United Cup 2026? Il montepremi e gli assegni turno per turno

La United Cup aprirà nei fatti la nuova stagione tennistica: la competizione per Nazionali miste andrà in scena da venerdì 2 a domenica 11 gennaio sul cemento di Perth e Sydney. Si tratta a tutti gli effetti di un antipasto degli Australian Open (il primo Slan dell’annata agonistica, che scatterà il 18 gennaio a Melbourne) e vi parteciperanno diciotto Paesi, rappresentati da tre uomini e tre donne. Il tasso tecnico sarà importante, visto che saranno presenti cinque top-10 sul fronte maschile e quattro delle migliori dieci giocatrici del mondo.

Verranno messi in palio anche punti per i ranking ATP e WTA: più si andrà avanti nel torneo e più sarà quotato l’avversario, più il bottino sarà consistente. L’Italia sarà della partita e punterà a fare la differenza spinta da Jasmine Paolini (numero 8) e Flavio Cobolli (numero 22), che indosseranno nuovamente la maglia azzurra dopo aver alzato al cielo rispettivamente la BJK Cup e la Coppa Davis poche settimane fa. In rosa figurano anche Sara Errani, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori e Nuria Brancaccio.

Gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo C insieme a Francia e Svizzera, l’esordio è previsto il 4 gennaio contro gli elvetici e poi nel giorno dell’Epifania si disputerà il confronto con i transalpini. I nostri portacolori, che saranno guidati da Stefano Cobolli (il papà e allenatore di Flavio), scenderanno in campo a Perth, ricordiamo che si qualificheranno ai quarti di finale le vincitrici dei sei gironi e poi le due migliori seconde classificate (una tra i gruppi di Perth e una tra i gironi di Sydney).

Il più alto nel ranking ATP sarà il tedesco Alexander Zverev, numero 3 del mondo che spera in una gioia dopo l’eliminazione rimediata con la Germania nella corsa verso l’Insalatiera. Altri big presenti? Lo statunitense Taylor Fritz (6), l’australiano Alex de Minaur (7), il canadese Felix Auger-Aliassime (8) e il britannico Jack Draper (10), la statunitense Coco Gauff (3), la polacca Iga Swiatek (2), il norvegese Casper Ruud (12).

Si tratta di un evento di primaria importanza organizzato da ATP e WTA, con un montepremi complessivo decisamente rilevante: stiamo infatti parlando di 17 milioni di dollari australiani (circa 9,6 milioni di euro). Al momento, però, non è ancora stato comunicato come verrà distribuita la cifra e quali saranno gli assegni previsti turno per turno.

