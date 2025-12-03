Quanti soldi si guadagnano agli Europei di nuoto in vasca corta? Classifica di merito per il montepremi: il meccanismo

Gli Europei 2025 di nuoto in vasca si disputano a Lublino dal 2 al 7 dicembre, si tratta della 23ma edizione della rassegna continentale, nata nel 1996 e andata in scena ogni stagione fino al 2012, per poi diventare biennale. Dal 2017 è prevista anche un montepremi in denaro, con una borsa assegnata alle migliori quindici performance in base ai criteri stabiliti da World Aquatics.

Nello specifico si tratta di una somma complessiva di 300.000 euro, da suddividere equamente tra uomini e donne (dunque 150.000 euro per genere). L’uomo e la donna che otterranno il punteggio FINA più alto riceveranno ciascuno 25.000 euro, mentre i secondi classificati porteranno a casa 20.000 euro, i terzi 15.000 euro, i quarti 13.000 euro e così via, con una riduzione di mille euro per ogni posizione successiva fino alla quindicesima piazza.

Non sono previsti dunque degli assegni per ogni singola gara e gli atleti che saliranno sul podio non avranno la certezza di essere remunerati. Bisognerà aspettare la fine della competizione per comprendere la classifica, combinando le prestazioni tecniche delle singole gare, e scoprire chi avrà arricchito il proprio conto corrente.

Oltre ai premi che saranno assegnati ai primi 30 nuotatori in base ai punti FINA, European Aquatics assegnerà anche un bonus di 10.000 euro a qualsiasi nuotatore che batterà un record mondiale e 5.000 euro a coloro che stabiliranno un record europeo. Nel 2023 i premi più generosi finirono nelle mani dell’irlandese Daniell Wiffen e dell’olandese Tes Schouten.

MONTEPREMI EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2025

