Quanti soldi guadagna Sofia Goggia con la vittoria in Val d’Isere? Assegno di lusso per il primo successo dell’anno

Sofia Goggia ha vinto il superG della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca si è imposta in maniera nitida sulle nevi francesi e ha conquistato il suo primo successo stagionale, dopo i due terzi posti raccolti settimana scorsa a St. Moritz tra discesa libera e superG e dopo l’errore commesso ieri nella prova di velocità pura.

La Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 ha dato un segnale nitido all’intera concorrenza, primeggiando con il tempo di 1:20.24 e un margine di quindici centesimi nei confronti della neozelandese Alice Robinson, mentre l’eterna statunitense Lindsey Vonn ha completato il podio con un ritardo di 36 centesimi.

Si tratta di un notevole risultato dal punto di vista agonistico e sportivo, ma che ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Sofia Goggia vincendo il superG della Val d’Isere? L’assegno è molto interessante, visto che si sta parlando di 54.709 euro.

In questa stagione il montepremi è più generoso rispetto alla passata annata agonistica e tra l’altro non occorre più fare la conversione tra franco svizzero ed euro, visto che si paga direttamente con la moneta dell’Unione Europea. Si è passati dai vecchi 47.000 franchi (circa 50.000 euro) al nuovo importo, decisamente più accattivante.

QUANTI SOLDI GUADAGNA SOFIA GOGGIA CON LA VITTORIA IN VAL D’ISERE?

54.709 euro.