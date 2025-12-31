Quanti punti ATP e WTA assegna la United Cup 2026? L’importanza del ranking dei giocatori affrontati

Sta per aprirsi la stagione 2026 del tennis: da venerdì 2 a domenica 11 gennaio 2025 tra Perth e Sydney, in Australia, ad aprire le danze sarà la United Cup, torneo a squadre miste: saranno al via 18 Nazioni, tra le quali l’Italia, che schiererà Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Nuria Brancaccio, Andrea Pellegrino, Sara Errani ed Andrea Vavassori.

L’Italia giocherà nel Gruppo C, con sede a Perth, contro la Francia di Arthur Rinderknech e Leolia Jeanjean e la Svizzera di Stan Wawrinka e Belinda Bencic: nella prima fase a gironi le 18 Nazioni sono state suddivise in 6 gironi da 3, equamente divisi tra le due sedi di gioco. In ogni città le prime classificate e la miglior seconda disputeranno i quarti di finale, poi si giocheranno a Sydney le semifinali e la finale.

Ciascuna sfida dalla prima fase a gironi fino alla finale, sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito: per i singolari maschili e femminili saranno assegnati punti per i ranking ATP e WTA.

La rassegna è considerata alla stregua di un ATP 500 o di un WTA 500, ma il valore di ogni vittoria, in termini di punti, sarà data dalla combinazione di due fattori: il ranking dell’avversario battuto e la fase della manifestazione in cui il match si disputa. Solo per il ranking WTA, inoltre, una giocatrice che dovesse vincere tutti i 5 incontri previsti incasserebbe comunque 500 punti.

PUNTI ASSEGNATI ALLA UNITED CUP 2026