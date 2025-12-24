Quando torna la Coppa del Mondo di ciclocross? Orari Gavere, programma, tv, streaming

Il giro di boa è stato appena superato, ma non c’è tempo per rifiatare perché venerdì 26 si torna subito in pista per iniziare un fine settimana dal doppio appuntamento. La Coppa del Mondo di ciclocross riparte, ancora una volta, dal Belgio e sceglie Gavere come sede della settima tappa.

Sono in programma, da calendario, la gara della categoria élite femminile, partenza prevista alle 13:40, e quella riservata all’élite maschile, il via alle 15:10. Esistono, senza timore di smentita, tutti gli ingredienti per sperare di assistere ad un Santo Stefano in grado di regalare i fuochi di artificio agli appassionati che assisteranno numerosi alle gare.

Mathieu van der Poel è entrato in scena in grande stile e ha ribadito, gara dopo gara, di essere nettamente il più forte. L’olandese, in sole tre prove, ha già colmato il gap in classifica generale dai rivali ed occupa la quarta posizione a sole 26 lunghezze dal leader Laurens Sweeck.

La tappa di Coppa del Mondo di ciclocross a Gavere sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport + HD per la gara dell’élite femminile. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su RaiPlay Sport 1 per la gara dell’élite maschile, Eurosport 1, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della gara élite maschile.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CICLOCROSS GAVERE 2025

26 dicembre

13.40 Gara élite donne

15.10 Gara élite uomini

COPPA DEL MONDO CICLOCROSS 2025, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD (gara élite donne)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (gara élite uomini), Eurosport 1, Discovery+ e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport (élite maschile)