Sport in tv
Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming
Italia in United Cup, l’appuntamento è servito. Sarà un inizio dell’anno particolarmente scoppiettante quello del gruppo tricolore: in particolare, soprattutto per Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio il momento è quello che passa tra Perth e Sydney.
E per la squadra italiana è proprio Perth il luogo in cui si giocherà, nell’arena che ha fatto in tempo a ospitare gli ultimi anni di Hopman Cup (prima che fosse soppiantata da ATP e United Cup e poi trasferita in fase estiva in Europa). Prima la Svizzera di una Belinda Bencic tornata a ottimi livelli nel 2025, poi la Francia che, aspettando Fils, è riuscita comunque a creare un valido gruppo di giocatori e giocatrici.
La United Cup 2026 si giocherà a partire dal 2 gennaio tra Perth e Sydney; l’Italia sarà impegnata il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sul sito di SuperTennis e su SkyGo. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO ITALIA UNITED CUP 2026
ITALIA-SVIZZERA
Domenica 4 gennaio 2026
Ore 10:00 Paolini-Bencic
A seguire Cobolli-Wawrinka
A seguire Doppio misto
ITALIA-FRANCIA
Martedì 6 gennaio 2026
Ore 3:00 Cobolli-Rinderknech
A seguire Paolini-Boisson
A seguire Doppio misto
PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis
Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo
Diretta Live testuale: OA Sport