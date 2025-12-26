Quando si giocano Italia-Svizzera e Italia-Francia, United Cup 2026: programma, orari, tv, streaming

Italia in United Cup, l’appuntamento è servito. Sarà un inizio dell’anno particolarmente scoppiettante quello del gruppo tricolore: in particolare, soprattutto per Flavio Cobolli, Jasmine Paolini, Andrea Vavassori, Sara Errani, Andrea Pellegrino e Nuria Brancaccio il momento è quello che passa tra Perth e Sydney.

E per la squadra italiana è proprio Perth il luogo in cui si giocherà, nell’arena che ha fatto in tempo a ospitare gli ultimi anni di Hopman Cup (prima che fosse soppiantata da ATP e United Cup e poi trasferita in fase estiva in Europa). Prima la Svizzera di una Belinda Bencic tornata a ottimi livelli nel 2025, poi la Francia che, aspettando Fils, è riuscita comunque a creare un valido gruppo di giocatori e giocatrici.

La United Cup 2026 si giocherà a partire dal 2 gennaio tra Perth e Sydney; l’Italia sarà impegnata il 4 e il 6 gennaio. Sarà possibile seguire gli incontri in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX, sul sito di SuperTennis e su SkyGo. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA UNITED CUP 2026

ITALIA-SVIZZERA

Domenica 4 gennaio 2026

Ore 10:00 Paolini-Bencic

A seguire Cobolli-Wawrinka

A seguire Doppio misto

ITALIA-FRANCIA

Martedì 6 gennaio 2026

Ore 3:00 Cobolli-Rinderknech

A seguire Paolini-Boisson

A seguire Doppio misto

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis

Diretta streaming: SuperTenniX, sito di SuperTennis, SkyGo

Diretta Live testuale: OA Sport