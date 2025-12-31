Quando si disputa la America’s Cup? Attesa per le date: gennaio fitto di scadenze. E Napoli diventa Capitale Europea

Il nuovo anno è ormai alle porte e regalerà un gradito riconoscimento a Napoli, che nel 2026 sarà la Capitale Europea dello Sport. Un attestato significativo per il capoluogo campano, dove fervono già i preparativi in vista della America’s Cup 2027: è vero che manca ancora un anno e mezzo alla prossima edizione della competizione sportiva più antica del mondo, ma la caratura dell’evento è decisamente importante e serve del tempo alla macchina organizzativa per farsi trovare pronti.

La massima manifestazione velica si terrà nell’estate del 2027: occorrerà attendere il 21 gennaio 2026 per conoscere nel dettaglio quali saranno le date precise della Coppa America, che per la prima volta nella storia si svolgerà alle nostre latitudini e che si preannuncia decisamente pirotecnica. La stagione che inizierà tra poche ore sarà caratterizzata anche da delle regate preliminari in giro per l’Europa, ma anche in questo caso non si conoscono le date le località precise.

Detto di quello che succederà il 21 gennaio, ricordiamo altri due momenti importanti previsti nelle prossime settimane: il 16 gennaio potranno iniziare gli allenamenti con i nuovi AC75 e il 31 gennaio scadrà il termine per l’iscrizione alla kermesse. Al momento risultati iscritti soltanto Team New Zealand (i detentori della Vecchia Brocca) e i britannici di Athena Racing (Challenger of Record), ma nelle prossime settimane dovrebbero arrivare le ufficialità anche di Luna Rossa, degli svizzeri di Alinghi e dei francesi di K-Challenge.