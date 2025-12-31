Quando si corre la Parigi-Roubaix 2026: programma, orario, data

La prima parte della stagione ciclistica internazionale si contraddistingue, come sempre, per le grandi Classiche di primavera. In questo contesto risulta immancabile la presenza di uno degli appuntamenti storici del calendario internazionale, la Parigi-Roubaix.

La corsa, giunta all’edizione numero 123, sì disputerà il prossimo 12 aprile e rispetto alle tradizioni consolidate nel tempo proporrà una grande novità. La gara maschile e quella femminile, infatti, per la prima volta nella storia si correranno nello stesso giorno: saranno gli uomini a partire per primi in tarda mattinata, seguiti poche ore più tardi dalle donne. Gli orari ufficiali delle due gare saranno comunicati nelle prossime settimane.

L’Inferno del Nord, terza Monumento dell’annata, si snoderà come sempre da Compiègne al Velodromo di Roubaix. L’anno scorso si è imposto Mathieu van der Poel. L’olandese ha letteralmente dominato la scena rifilando 1’18” a Tadej Pogacar e oltre due minuti al danese Mads Pedersen.

Il fuoriclasse sloveno, sempre pronto ad accettare nuove sfide, ha già puntato il suo mirino sulla gara francese che, insieme alla Milano Sanremo, rappresenta l’obiettivo prioritario della prima parte di stagione per il grande dominatore delle ultime annate. Vincere due delle poche corse in cui non è riuscito ancora a trionfare renderebbe ulteriormente leggendaria la sua figura.

CALENDARIO PARIGI-ROUBAIX 2026

Domenica 12 aprile

Parigi-Roubaix uomini

Parigi-Roubaix donne