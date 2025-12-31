Quando si corre la Milano-Sanremo 2026: programma, orario, data

Il 2026 sarà un altro anno ricco di eventi per il ciclismo mondiale, tra i quali spicca come sempre la Milano-Sanremo, giunta alla sua 117esima edizione. Le Classiche Monumento garantiscono da sempre uno spettacolo sportivo per tutti gli appassionati e la Classicissima, prima in programma, darà il via alla stagione agonistica.

In virtù del calendario (sabato più vicino al 19 marzo), gli organizzatori hanno scelto di programmare la Milano-Sanremo sabato 21 marzo 2026, inaugurando così la stagione delle grandi Classiche. La Classica di Primavera, solitamente la più lunga tra le Monumento, è pronta a regalare nuovamente spettacolo, con un parterre che sarà sicuramente di primissimo livello.

Il Poggio di Sanremo e la Cipressa saranno come sempre i luoghi decisivi per la corsa, anche se non può mai essere escluso l’arrivo in volata. Nel 2025 fu Mathieu Van der Poel a trionfare, battendo Filippo Ganna e Tadej Pogacar al termine di una delle Milano-Sanremo più belle degli ultimi anni.

Il fuoriclasse olandese andrà nel 2026 alla ricerca del terzo successo in tre anni mentre lo sloveno vuole arricchire il suo palmares conquistando per la prima volta la Classicissima. Per l’Italia, invece, si cerca un successo che manca dal 2018 (Vincenzo Nibali).

PROGRAMMA MILANO-SANREMO 2026

Sabato 21 marzo 2026

Milano-Sanremo Uomini

Milano-Sanremo Donne