Quando si corre la Liegi-Bastogne-Liegi 2026: programma, orario, data

A chiudere la prima parte di stagione del grande ciclismo internazionale e a sancire il cambio di scena con i corridori orientati verso l’imminente inizio del Giro d’Italia provvede la quarta Monumento stagionale, la Liegi-Bastogne-Liegi, gara di chiusura del trittico delle Ardenne.

La storica corsa, giunta all’edizione numero 112, si disputerà il prossimo 26 aprile. Gli orari ufficiali non sono stati ancora resi noti, ma sembra decisamente plausibile ipotizzare che la gara maschile possa partire intorno alle 09:30 per concludersi, orientativamente, verso le 16:00, e quella femminile possa iniziare nel primo pomeriggio con la fine prevista intorno alle 18:00.

Lo scorso anno Tadej Pogacar ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua stratosferica forza e con l’attacco devastante sferrato sulla Côte de La Redoute ha letteralmente sbaragliato la concorrenza e si è involato verso il successo solitario, il terzo personale nella Doyenne.

Eccellente anche il risultato collettivo ottenuto dall’Italia grazie allo straordinario secondo posto conquistato da Giulio Ciccone davanti all’irlandese Ben Healy, al quarto di Simone Velasco, vincitore della volata del gruppo virgola e al sesto di Andrea Bagioli.

La startlist provvisoria della prossima edizione propone già nomi di altissimo livello: Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Juan Ayuso, Romain Gregoire e Mattias Skjelmose sembrano offrire tutte le garanzie necessarie per poter assistere ad una corsa di alto livello in grado di appassionare il pubblico fino all’ultimo metro come solo la Doyenne sa fare.

CALENDARIO LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2026

Domenica 26 Aprile

Liegi-Bastogne Liegi maschile

Liegi-Bastogne-Liegi femminile