Quando si corre il Giro delle Fiandre 2026: programma, orario, data

Il 2026 è ormai alle porte e la stagione del ciclismo è pronta a partire. Sarà come sempre un anno ricco di eventi, in cui non mancherà l’appuntamento con le grandi Classiche Monumento. Dopo la Milano-Sanremo, in programma a marzo, il calendario proporrà il Giro delle Fiandre, classica belga che si svolge la prima domenica di aprile.

La Ronde van Vlaanderen (in olandese) verrà infatti disputata domenica 5 aprile 2026 ed è pronta nuovamente a regalare, con i suoi muri ed i suoi tratti in sterrato, un grande spettacolo ai tanti appassionati. Si tratta di una delle Classiche più dure, giunta alla sua 110esima edizione della sua lunga storia. Nessuno è riuscito a vincerla più di tre volte.

Ci proverà nel 2026 Mathieu Van der Poel che con questa corsa ha un feeling particolare. L’olandese ha già vinto tre volte il Giro delle Fiandre (2020, 2022, 2024) e punta a conquistare l’anno prossimo la quarta affermazione che lo farebbe entrare nella storia. Tra gli avversari ci sarà ovviamente anche il campione del mondo Tadej Pogacar, già vincitore nel 2023 e nel 2025.

PROGRAMMA GIRO DELLE FIANDRE 2026

Domenica 5 aprile 2026

Giro delle Fiandre Uomini

Giro delle Fiandre Donne