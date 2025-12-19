Quando riparte la Serie A di calcio femminile? C’è la pausa invernale: programma prossima giornata

Pausa per le festività natalizie nel campionato di calcio femminile di Serie A. Dopo nove giornate andata in scena ci si fermerà per alcune settimane anche per dare spazio ad altre competizioni che andranno a caratterizzare il percorso delle atlete sul rettangolo verde.

Domani e domenica 21 dicembre si terrà il secondo turno di Coppa Italia. Sedici formazioni si contenderanno la qualificazione ai quarti di finale in programma alla fine di gennaio. Le migliori formazioni del panorama nazionale saranno coinvolte e vedremo chi proseguirà nella propria corsa.

Posteriormente alla due-giorni citata, l’arrivo del nuovo anno coinciderà con la disputata della Supercoppa Women. Una grande Classica del calcio italiano in “rosa” andrà in scena l’11 gennaio allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia” di Pescara (ore 15:00) tra le campionesse d’Italia della Juventus e la Roma.

Nella settimana successiva, ovvero domenica 18 gennaio, la Serie A si prenderà il palcoscenico con la decima giornata. Tutti e sei gli incontri si disputeranno alle ore 15:00. Fari puntati sul derby d’Italia tra Inter e Juve, in programma all’Arena Civica “Gianni Brera”, mentre la Roma capolista se la vedrà tra le mure amiche del “Tre Fontane” contro il Sassuolo. L’obiettivo sarà mantenere e magari aumentare il vantaggio nei confronti della Vecchia Signora e della Fiorentina, quest’ultima impegnata al Viola Park contro il Genoa. Il 10° turno si completerà con i confronti Napoli Women-Como Women, Parma-Milan e Ternana Women-Lazio.

DECIMA GIORNATA SERIE A CALCIO FEMMINILE 2026

Domenica 18 gennaio 2026 – Ore 15:00

Fiorentina vs Genoa

Stadio Curva Fiesole – Viola Park

Inter vs Juventus

Arena Civica Gianni Brera

Napoli Women vs Como Women

Stadio Giuseppe Piccolo

Parma vs Milan

Stadio Il Noce

Roma vs Sassuolo

Stadio Tre Fontane

Ternana Women vs Lazio

Stadio Moreno Gubbiotti