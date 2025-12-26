Quando partono Paris e gli azzurri nel superG di Livigno 2025: orari esatti, n. di pettorale, tv

Sabato 27 dicembre andrà in scena il superG maschile di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna in pista dopo la piccolissima sosta coincisa con Natale e Santo Stefano, ci sarà spazio per un evento in un impianto che ospiterà il massimo circuito internazionale itinerante per la prima volta nella storia e che per l’occasione prende il posto di Bormio. Appuntamento alle ore 11.30, l‘Italia inseguirà il risultato di lusso dopo essere stata grande protagonista in Val Gardena la scorsa settimana.

Riflettori puntati in particolar modo su Dominik Paris, Mattia Casse, Giovanni Franzoni e Guglielmo Bosca, ma proveranno a brillare anche l’eterno Christof Innerhofer e l’arrembante Florian Schieder, senza dimenticarsi di Marco Abbruzzese, Benjamin Alliod e Max Perathoner. Il programma di giornata prevede che i primi 30 atleti scattino a intervalli di due minuti, poi si scenderà a intervalli di 1’25”, con tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22 e 30.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, la startlist, il palinsesto tv e streaming, a che ora partono gli italiani nel superG di Livigno La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERG MASCHILE LIVIGNO

Sabato 27 dicembre

Ore 11.30 SuperG maschile a Livigno – Diretta tv su Rai 2

PETTORALI E A CHE ORA PARTONO GLI ITALIANI NEL SUPERG DI LIVIGNO

Questi gli intervalli di partenza, a partire dalle ore 11.30 quando scatterà il numero 1: tra il pettorale numero 1 e il numero 30 gli atleti partiranno a intervalli di due minuti, dal 31 in avanti si scenderà a intervalli di 1’25”. Break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30.

Dominik Paris: pettorale numero 9, ore 11.46.

Guglielmo Bosca: pettorale numero 13, ore 11.54

Mattia Casse: pettorale numero 14, ore 11.56.

Giovanni Franzoni: pettorale numero 20, ore 12.09

Christof Innerhofer: pettorale numero 22, ore 12.13.

Marco Abbruzzese: pettorale numero 37, ore 12.39 e 30 secondi.

Benjamin Jacques Alliod: pettorale numero 42, ore 12.46 e 35 secondi.

Florian Schieder: pettorale numero 45, ore 12.50 e 50 secondi.

Max Perathoner: pettorale numero 54, ore 13.02 e 35 secondi.

PROGRAMMA SUPERG MASCHILE LIVIGNO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, Discovery+, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST SUPERG MASCHILE LIVIGNO

1 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

2 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

3 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

4 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

5 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol

6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

7 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

8 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

9 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

10 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli

11 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

12 512471 VON ALLMEN Franjo 2001 SUI Head

13 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol

15 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

16 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

17 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

18 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer

19 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

20 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

21 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

22 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

23 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol

24 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

25 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head

26 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

27 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

28 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

29 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic

30 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

31 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

32 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

33 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

34 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

35 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer

36 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

37 6294207 ABBRUZZESE Marco 2002 ITA Head

38 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

39 54733 WIESER Vincent 2002 AUT Salomon

40 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic

41 6190726 FRESQUET Adrien 1999 FRA Head

42 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol

43 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

44 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer

45 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

46 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head

47 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

48 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic

49 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli

50 6191056 DUCROS Leo 2001 FRA Atomic

51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

52 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol

53 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol

54 6294638 PERATHONER Max 2003 ITA Salomon

55 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head

56 180904 TAPANAINEN Jaakko 2002 FIN Atomic

57 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head

58 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon

59 221053 STEUDLE Roy-Alexander 1993 GBR Atomic

60 6294859 LOCHMANN Tommy 2004 CZE

61 6532882 PERKINS Tanner 2001 USA

62 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head